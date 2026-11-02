嘉義市營造數位游牧城市 議員要求檢視女性安全評估5大面向

遠距工作興起，工作不再受限固定場所，城市安全、生活機能及網路環境，成為吸引數位游牧人才重要條件。嘉市議員上午質詢，嘉市具備生活成本、交通及文化特色優勢，適合發展數位游牧城市，建議市府參考國際評估趨勢，建立女性數位游牧安全評估架構。市長黃敏惠表示，數位游牧是值得關注城市發展方向。

議員林煒軒質詢，隨著數位科技及網路發展，許多工作者不再需要固定辦公室，只要具備穩定網路及適合工作的空間，就能在不同城市遠距工作。如南科或外地任職工作者，也可能選擇到嘉市生活、工作，這就是數位游牧概念。

黃敏惠說，數位游牧是值得關注的城市發展方向。勞青處長林家緯表示，數位游牧就是工作者運用數位科技，在網路及相關平台條件允許下，帶電腦到不同地點工作，不受限固定辦公場所。

林煒軒指出，嘉市生活機能完善、交通四通八達，具備發展數位游牧城市條件，4月公布全國十大安全城市評選，北市及高雄入列數位游牧安全城市，評估內容包括女性獨自行走安全感、對女性及外籍人士的友善程度，以及性別比例、職場性騷擾法規等面向。

他提數位游牧城市，不是追逐排行榜名次，希望透過安全、友善及便利生活環境，吸引遠距工作者及國際人才。嘉市不必以大型製造業作為城市發展唯一想像，可運用城市規模、文化特色及生活成本等優勢，發展符合自身條件的人才策略。

為讓城市安全有檢視標準，林煒軒提女性數位游牧安全評估架構5大面向：公共空間與實體安全，包括道路照明、監視器、建物出入口及夜間步行環境；數位與隱私安全，包括公共Wi-Fi安全管理、反偷拍、個人資料保護；性別友善及社會支持，包括在地支持網絡、性騷擾通報應變機制，以及文化與語言友善程度；生活機能與夜間便利性，涵蓋夜間交通、藥局及生活補給；醫療與緊急支援，檢視緊急求助資訊、通報救援流程及醫療服務可近性。

林煒軒要市府參考逐步建立檢視機制。他強調，改善城市安全不只是為了吸引外地工作者及觀光客，更能提升在地女性、夜間工作者及全體市民生活品質，讓友善與安全成為所有居民共享的公共利益。