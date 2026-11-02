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盼了20年 雲林新虎尾溪三和大橋引道打通 通勤免再繞道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，縣府自籌經費打通引道，今天通車。圖／雲林縣政府提供
雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，縣府自籌經費打通引道，今天通車。圖／雲林縣政府提供

雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，不僅耽誤通勤時間，夜間行車也有安全疑慮。地方爭取20年，雲林縣府自籌3600萬元改善，今天上午通車，往返六輕、中科園區的通勤族不必再繞路。

通車典禮今由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及議員李明哲、廖偉晴、王鈺齊、黃美瑤、洪如萍、陳俊龍、虎尾鎮長林嘉弘、二崙鄉長鍾東榮等人共同剪綵，宣告這條地方期盼多年的道路瓶頸正式打通。

新虎尾溪兩側防汛道路是雲林西部重要的東西向聯絡道路，串聯虎尾、二崙、崙背、莿桐及褒忠等地，也是居民往返麥寮六輕、台西及中科園區的通勤替代道路。過去車輛行經三和大橋時，因橋梁兩端引道未銜接，必須繞行雲29線迴轉，尖峰時段車流交織，加上夜間照明不足，讓通勤民眾長期憂心。

張麗善表示，地方爭取改善長達20多年，縣府2年前邀集虎尾、二崙及相關單位會勘，發現該路段屬防汛道路，中央缺乏相對應的補助管道；若要提升為一般道路，還須由公所同意接管。經縣府協調，虎尾鎮公所及二崙鄉公所同意承接後續維護管理，縣府因此自籌3600萬元推動工程。

縣府水利處長許宏博指出，工程在三和大橋南、北岸各興建一座車行涵洞，打通引道瓶頸，並改善約2.1公里道路路面、重新鋪設瀝青混凝土，沿線增設107盞路燈，改善夜間照明與行車安全。

張嘉郡表示，上任後接獲不少鄉親陳情，團隊隨即與縣府前往會勘，了解道路長年未能銜接的問題，經縣府協調公所接管後續維護，並由縣府籌措經費排除困難改善，有助虎尾、二崙等地共享生活圈與交通便利。

張麗善也表示，縣府下一步將推動台19線向下豐橋段改善工程，目前已完成規劃設計，待明年編列預算後即可施作。未來相關路段陸續完成，新虎尾溪防汛道路可望從莿桐一路通行至麥寮，進一步串聯雲林西部交通路網，提升民眾通勤便利性。

雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，縣府自籌經費打通引道，今天通車。圖／雲林縣政府提供
雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，縣府自籌經費打通引道，今天通車。圖／雲林縣政府提供

雲林 和大 虎尾鎮

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