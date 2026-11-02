嘉義市議員質詢蓋巨蛋有機會可行嗎？ 黃敏惠：樂觀其成

嘉義市議員上午質詢市長黃敏惠，是否有機會蓋巨蛋，打造兼具運動、展演及大型活動功能多元場館？可從北台南到南彰化、涵蓋200 多萬人口區域發展，蓋巨蛋不僅可服務嘉縣市也有機會成為雲嘉南重要運動及展演場域。黃敏惠答詢，只要具備可行性，樂觀其成，大型場館須有完善配套，才能帶動人潮與城市發展。

議員陳家平質詢，場館興建須同步考量交通運輸，尤其日前爭取高鐵嘉義站聯外軌道建設時，長期希望增加BRT快捷公車班次，這次中央雖獲承諾增班，卻僅增加26班，仍有不足，市府應持續向中央爭取增加班次，透過公車增班培養公共運輸運量，為未來軌道運輸銜接預作準備。

陳家平表示，若能結合巨蛋、公共運輸及區域發展，不僅有助嘉市觀光，也能帶動嘉縣及雲嘉南地區整體發展。黃敏惠說，這是大家共同期待方向，市府會持續努力，並以完善交通及相關配套作為推動大型建設的重要基礎。

黃敏惠表示，現代巨蛋不只是因應氣候變化、提供室內活動空間，更重要的是具備多功能使用效益，能辦體育賽事、音樂會、演唱會及各類大型活動，吸引不同族群進場，創造更多城市觀光與經濟價值，市府持續累積運動與藝文活動能量，從菁英路跑賽事、身心障礙朋友參與鐵馬道活動，到高齡友善及樂齡永續成果展，展現城市舉辦多元活動的能力。尤其雙潭馬拉松菁英賽具有高低起伏的路線挑戰，並取得國際賽道認證，獲得跑者肯定，有校長分享，嘉義賽事沿途交通管制完善、風景優美，沒有車輛喇叭干擾，讓跑者感受到尊重，留下深刻印象。

黃敏惠說，嘉市管樂節累積國際知名度，成為管樂團及音樂人期待造訪的城市，4年前管樂節曾遇大雨及霸王級寒流，來自國內外樂團希望不要取消，市府決定照常舉辦，讓參與者留下深刻回憶。當時高齡90多歲日本指揮家秋山和慶冒雨參與，展現對管樂的熱情，未來能結合區段徵收開發計畫、交通建設及大型多功能場館，不僅平日提供民眾運動休閒空間，也能舉辦音樂會、體育賽事，讓管樂節有更適合演出場地，擴大嘉市活動能量。