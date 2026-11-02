快訊

iPad mini 8電池容量縮水！網傻眼1處「16年沒進步」

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市議員質詢蓋巨蛋有機會可行嗎？ 黃敏惠：樂觀其成

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

嘉義議員上午質詢市長黃敏惠，是否有機會蓋巨蛋，打造兼具運動、展演及大型活動功能多元場館？可從北台南到南彰化、涵蓋200 多萬人口區域發展，蓋巨蛋不僅可服務嘉縣市也有機會成為雲嘉南重要運動及展演場域。黃敏惠答詢，只要具備可行性，樂觀其成，大型場館須有完善配套，才能帶動人潮與城市發展。

議員陳家平質詢，場館興建須同步考量交通運輸，尤其日前爭取高鐵嘉義站聯外軌道建設時，長期希望增加BRT快捷公車班次，這次中央雖獲承諾增班，卻僅增加26班，仍有不足，市府應持續向中央爭取增加班次，透過公車增班培養公共運輸運量，為未來軌道運輸銜接預作準備。

陳家平表示，若能結合巨蛋、公共運輸及區域發展，不僅有助嘉市觀光，也能帶動嘉縣及雲嘉南地區整體發展。黃敏惠說，這是大家共同期待方向，市府會持續努力，並以完善交通及相關配套作為推動大型建設的重要基礎。

黃敏惠表示，現代巨蛋不只是因應氣候變化、提供室內活動空間，更重要的是具備多功能使用效益，能辦體育賽事、音樂會、演唱會及各類大型活動，吸引不同族群進場，創造更多城市觀光與經濟價值，市府持續累積運動與藝文活動能量，從菁英路跑賽事、身心障礙朋友參與鐵馬道活動，到高齡友善及樂齡永續成果展，展現城市舉辦多元活動的能力。尤其雙潭馬拉松菁英賽具有高低起伏的路線挑戰，並取得國際賽道認證，獲得跑者肯定，有校長分享，嘉義賽事沿途交通管制完善、風景優美，沒有車輛喇叭干擾，讓跑者感受到尊重，留下深刻印象。

黃敏惠說，嘉市管樂節累積國際知名度，成為管樂團及音樂人期待造訪的城市，4年前管樂節曾遇大雨及霸王級寒流，來自國內外樂團希望不要取消，市府決定照常舉辦，讓參與者留下深刻回憶。當時高齡90多歲日本指揮家秋山和慶冒雨參與，展現對管樂的熱情，未來能結合區段徵收開發計畫、交通建設及大型多功能場館，不僅平日提供民眾運動休閒空間，也能舉辦音樂會、體育賽事，讓管樂節有更適合演出場地，擴大嘉市活動能量。

黃敏惠 議員 嘉義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市立田徑場整修完工首迎國際賽 雙潭馬拉松16國好手爭百萬獎金

嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

工商團體組後援會力挺李四川 吳志揚讚即戰力、李允擴大新北工業區

相關新聞

影／黑面琵鷺大軍南下布袋廢鹽灘濕地逾千隻 光電板野狗肉毒桿菌棲息隱憂

東北季風報到，珍稀保育類冬候鳥黑面琵鷺陸續抵台度冬，嘉義縣布袋鎮廢棄鹽田濕地迎來候鳥大軍！高雄市野鳥學會日前進行布袋五鹽田首次黑面琵鷺普查，一口氣記錄到1593隻，成群黑面琵鷺擠滿泥灘與淺水區，不時低頭以湯匙狀的長嘴左右掃水覓食，也有不少縮著脖子休息，大白鷺、小白鷺穿梭其中，形成壯觀的冬候鳥生態景象。

沙崙成台南發展契機 副市長趙卿惠提4大政策評估方向

第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」日前在成功大學舉行，共3場跨領域交流，尤其聚焦科技與台南城市發展的關聯，南市副市長趙卿惠說，沙崙地區應被視為城市的發展契機，並從開發必要性、環境敏感迴避、生態改善、經費等明確性，共四個面向建立政策評估機制。

嘉義市營造數位游牧城市 議員要求檢視女性安全評估5大面向

遠距工作興起，工作不再受限固定場所，城市安全、生活機能及網路環境，成為吸引數位游牧人才重要條件。嘉市議員上午質詢，嘉市具備生活成本、交通及文化特色優勢，適合發展數位游牧城市，建議市府參考國際評估趨勢，建立女性數位游牧安全評估架構。市長黃敏惠表示，數位游牧是值得關注城市發展方向。

盼了20年 雲林新虎尾溪三和大橋引道打通 通勤免再繞道

雲林縣新虎尾溪防汛道路三和大橋段，因引道長年未打通，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛，過去必須繞行路幅狹窄的雲29線迴轉，再接回防汛道路，不僅耽誤通勤時間，夜間行車也有安全疑慮。地方爭取20年，雲林縣府自籌3600萬元改善，今天上午通車，往返六輕、中科園區的通勤族不必再繞路。

嘉義市議員質詢蓋巨蛋有機會可行嗎？ 黃敏惠：樂觀其成

嘉義市議員上午質詢市長黃敏惠，是否有機會蓋巨蛋，打造兼具運動、展演及大型活動功能多元場館？可從北台南到南彰化、涵蓋200 多萬人口區域發展，蓋巨蛋不僅可服務嘉縣市也有機會成為雲嘉南重要運動及展演場域。黃敏惠答詢，只要具備可行性，樂觀其成，大型場館須有完善配套，才能帶動人潮與城市發展。

消防猛男尬上綠衣郵差！嘉義縣消防桌曆第6年首度跨界合體

嘉義縣消防局迎接2027年丁未羊年，推出第6年消防猛男桌曆，今年首度攜手嘉義郵局跨界合作，以專責潛水隊為主題，邀集消防搜救人員與郵政同仁共13人入鏡，紅衣搜救英雄與綠衣天使同框亮相，展現精實體格與專業形象。縣長翁章梁表示，消防與郵政人員都是守護鄉親的重要力量，希望透過桌曆傳遞平安祝福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。