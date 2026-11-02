消防猛男尬上綠衣郵差！嘉義縣消防桌曆第6年首度跨界合體

嘉義縣消防局迎接2027年丁未羊年，推出第6年消防猛男桌曆，今年首度攜手嘉義郵局跨界合作，以專責潛水隊為主題，邀集消防搜救人員與郵政同仁共13人入鏡，紅衣搜救英雄與綠衣天使同框亮相，展現精實體格與專業形象。縣長翁章梁表示，消防與郵政人員都是守護鄉親的重要力量，希望透過桌曆傳遞平安祝福。

2027年消防桌曆今天上午在嘉義縣消防局後方廣場發表，縣長翁章梁、消防局長蔡建安、中華郵政副總經理蔡文慶、嘉義郵局長王月珍等人共同出席，現場展示最新桌曆內容。

今年桌曆以「羊Young得意，消遙郵」為主軸，結合消防救援與郵遞平安意象，除了體格精壯的消防潛水搜救隊員，也有展現陽光活力的猛男郵差，以及2名形象專業的女性郵政同仁參與拍攝，呈現不同職業共同守護地方的特色。

拍攝團隊走訪嘉義縣仁義潭水庫、東石白水湖壽島及新港大潭岳湖等景點取景，透過鏡頭捕捉潛水隊員執行專業勤務的身影，以及郵務人員穿梭大街小巷的日常工作，將嘉義自然景觀與消防、郵政服務形象融入桌曆。

嘉義縣消防局自2022年推出「虎力勇」特色桌曆以來，至今已邁入第6年。今年首度與中華郵政合作，並融入嘉義郵局吉祥物「波波鴿」，讓郵政形象與消防英雄結合，增添羊年桌曆的趣味性。

翁章梁表示，消防人員平日在救災、救護工作中展現專業能力與精實體格，郵政人員則每天深入地方服務民眾，雙方合作象徵守護鄉親不分職業，希望民眾透過桌曆看見第一線工作人員的付出，也歡迎大家索取。

嘉義縣消防局2027年消防猛男桌曆首度與嘉義郵局聯名，消防搜救人員展現精壯體格，郵政同仁也加入合影，紅衣英雄與綠衣天使同框成為活動焦點。記者李宗祐／攝影

嘉義縣消防局2027年消防猛男桌曆跨界聯名嘉義郵局，2名消防猛男赤裸上身、肩扛救災裝備，與手持郵政便利箱的郵務人員同框亮相，展現不同職業的陽光形象。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁出席2027年消防猛男桌曆發表活動，表示消防與郵政人員每天都在不同崗位守護鄉親，希望透過跨界合作傳遞平安祝福。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁在消防桌曆發表活動致詞，背後大型桌曆主視覺呈現專責潛水隊員穿戴救援裝備的英姿，展現水域救援專業形象。記者李宗祐／攝影

嘉義縣消防局2027年消防猛男桌曆今天亮相，首度攜手嘉義郵局跨界合作，縣長翁章梁與消防搜救人員、郵政同仁及來賓合影，展現守護鄉親的活力。記者李宗祐／攝影

義縣消防局2027年消防猛男桌曆首度攜手嘉義郵局跨界合作，消防搜救隊員與郵政同仁在發表活動中同台秀肌肉、展現精實體格，為羊年桌曆揭開序幕。記者李宗祐／攝影