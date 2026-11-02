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影／黑面琵鷺大軍南下布袋廢鹽灘濕地逾千隻 光電板野狗肉毒桿菌棲息隱憂

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

東北季風報到，珍稀保育類冬候鳥黑面琵鷺陸續抵台度冬，嘉義縣布袋鎮廢棄鹽田濕地迎來候鳥大軍！高雄市野鳥學會日前進行布袋五鹽田首次黑面琵鷺普查，一口氣記錄到1593隻，成群黑面琵鷺擠滿泥灘與淺水區，不時低頭以湯匙狀的長嘴左右掃水覓食，也有不少縮著脖子休息，大白鷺、小白鷺穿梭其中，形成壯觀的冬候鳥生態景象。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀察記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。他表示，隨著東北季風南下，黑面琵鷺陸續抵達布袋濕地，今年觀察到的上千隻族群數量比去年同期更多，顯示布袋濕地已成為黑面琵鷺重要的度冬棲地。

根據高雄市野鳥學會調查，這次走訪布袋鹽田濕地各個角落，幾乎都能看見黑面琵鷺成群聚集，首度普查就記錄到1593隻。大批黑琵聚集在泥灘及淺水區，有的忙著覓食，有的悠閒休息，白色羽毛在濕地上形成一大片壯觀景象，大白鷺、小白鷺也混群活動，成為濕地裡的好鄰居。

不過，黑面琵鷺族群增加的同時，棲地環境也面臨威脅。長期觀察黑琵生態的蘇家弘指出，近年沿海光電板設置範圍擴大，壓縮黑面琵鷺原有的覓食空間，加上氣候變遷，以及10月接連受颱風影響，改變候鳥南下時間及棲息環境。雖然目前觀察到的黑琵數量較去年同期增加，但光電設施對濕地生態造成的影響，仍待長期追蹤。

此外，布袋濕地近年還面臨三大生態隱憂，包括成群野狗闖入棲地覓食，可能驚擾黑面琵鷺；部分死魚若含有肉毒桿菌，可能造成黑琵中毒甚至死亡；沿海光電設施持續增加，也可能改變候鳥原有的棲息及覓食環境。這些問題都需要政府相關保育單位提高警覺，加強巡查與監測，維護濕地生態環境。

隨著黑琵大軍陸續抵達，正值賞鳥觀察的好時機，即使使用手機，也有機會捕捉成群黑琵覓食、休息的珍貴畫面。野鳥學會提醒民眾，賞鳥時務必保持適當距離，車輛應停靠在安全位置，不可占用道路或妨礙交通，更不要靠近、追逐或驚飛候鳥，讓遠道而來的冬候鳥能夠安心覓食、飽餐一頓，在布袋濕地平安度過寒冬。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在台17線134.8K附近的布袋濕地，觀賞記錄大批黑面琵鷺及各種水鳥聚集覓食的畫面。圖／蘇家弘提供

黑面琵鷺 濕地 肉毒桿菌

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