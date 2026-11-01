快訊

現場畫面曝光！川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

歷經17次流標崙背新建衛生所今天啟用 結合長照提升偏鄉醫療量能

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影

座落於雲林縣崙背鄉市場邊的衛生所，建築老舊且進出不便，鄉公所重新擇地並無償撥用土地，國健署和縣府補助7200多萬元，近4年施工程完成，今天由雲林縣長張麗善和衛生局長曾美主持揭牌啟用儀式，未來將擴大推動預防保健、醫療及長照等全方位照護功能。

國健署組長羅素英、立委張嘉郡、副縣長陳璧君、鄉長李泓儀、縣議員洪如萍、李明哲、崙背衛生所主任廖素美及國健署前署長吳昭軍等人也應邀出席。

廖素美指出，崙背衛生所1950年成立，位於菜市場周邊，每天最多只能服務60位鄉親看診，因建築老舊狹窄加上位處鬧區，民眾進出不便，感謝鄉公所另擇位在鄉公所前方的土地，並無償提供公所，國健署更挹注4000多萬元經費，終可完成新衛生所。

新建衛生所為兩層樓建築，設有掛號室、2間門診、牙科、X光室、心理諮商室等，比舊衛生所寬敞，曾春美說，將持續引進新醫療醫材，掛號進度也可透過網路追蹤，方便民眾掌握進度，此外更設有日照中心共可收30名長者，整合醫療與長照服務空間，強化健康服務量能。

李泓儀表示，崙背醫療資源不足，為讓鄉親就醫方便、醫療升級，因此公所無償撥用約439坪土地，經一波三折如今看到衛生所落成啟用，鄉親能受到更優質醫療照護也感欣慰。羅素英說，新建鄉衛生周邊有圖書館、鄉公所，盼藉由生活圈串連，形塑預防失能、健康促進的場域。

張麗善說，工程期間因逢建材飆漲、工料雙缺，經17次流標並追加預算、減項調整，終能完工啟用，也感謝國健署未收回補助款，讓縣府能續辦招標興建，中央地方合作終能完工帶給地方醫療福祉。

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。圖／縣府提供
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。圖／縣府提供

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影
歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影

崙背 長照 衛生所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東健康博覽會推動全齡健康 周春米：屏東義大醫院預計明年3月開幕

雲林借鏡日本 設機能型防災教育公園可供水電3天

醫療減碳 永續ESG評選17醫院獲獎

4醫院深耕偏鄉 縮短醫療差距

相關新聞

民雄鵝肉街假日停車一位難求 市場立體停車場今啟用增416車位

嘉義縣民雄鄉火車站周邊鵝肉一條街遠近馳名，每逢假日吸引大批遊客品嘗美食，卻也衍生停車位不足、違規停車等問題。民雄鄉公所興建的文化商用市場暨立體停車場今天上午正式啟用，結合傳統市場改建與停車空間，提供237席汽車、179席機車停車位，合計416席，盼改善火車站商圈長期停車困境，帶動地方商業發展。

雲林斗六、虎尾大型商場有望？縣府招商 張麗善證實：有百貨業者接洽

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼。雲林縣政府前天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區三處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者參加。縣長張麗善表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願。

擴大投資、衝智慧化 3企業砸逾200億元台南設新廠

經濟部投資台灣事務所前天通過三家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技，要在麻豆、新化等地設廠；其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體投資金額約二三五億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資一點四億元、五點六億元，三案合計達二四二億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。