歷經17次流標崙背新建衛生所今天啟用 結合長照提升偏鄉醫療量能

座落於雲林縣崙背鄉市場邊的衛生所，建築老舊且進出不便，鄉公所重新擇地並無償撥用土地，國健署和縣府補助7200多萬元，近4年施工程完成，今天由雲林縣長張麗善和衛生局長曾美主持揭牌啟用儀式，未來將擴大推動預防保健、醫療及長照等全方位照護功能。

國健署組長羅素英、立委張嘉郡、副縣長陳璧君、鄉長李泓儀、縣議員洪如萍、李明哲、崙背衛生所主任廖素美及國健署前署長吳昭軍等人也應邀出席。

廖素美指出，崙背衛生所1950年成立，位於菜市場周邊，每天最多只能服務60位鄉親看診，因建築老舊狹窄加上位處鬧區，民眾進出不便，感謝鄉公所另擇位在鄉公所前方的土地，並無償提供公所，國健署更挹注4000多萬元經費，終可完成新衛生所。

新建衛生所為兩層樓建築，設有掛號室、2間門診、牙科、X光室、心理諮商室等，比舊衛生所寬敞，曾春美說，將持續引進新醫療醫材，掛號進度也可透過網路追蹤，方便民眾掌握進度，此外更設有日照中心共可收30名長者，整合醫療與長照服務空間，強化健康服務量能。

李泓儀表示，崙背醫療資源不足，為讓鄉親就醫方便、醫療升級，因此公所無償撥用約439坪土地，經一波三折如今看到衛生所落成啟用，鄉親能受到更優質醫療照護也感欣慰。羅素英說，新建鄉衛生周邊有圖書館、鄉公所，盼藉由生活圈串連，形塑預防失能、健康促進的場域。

張麗善說，工程期間因逢建材飆漲、工料雙缺，經17次流標並追加預算、減項調整，終能完工啟用，也感謝國健署未收回補助款，讓縣府能續辦招標興建，中央地方合作終能完工帶給地方醫療福祉。

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。圖／縣府提供

歷經17次流標的崙背鄉新建衛生所終在今天揭牌啟用，提供更完善的醫療服務。記者蔡維斌／攝影