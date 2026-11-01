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民雄鵝肉街假日停車一位難求 市場立體停車場今啟用增416車位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民雄鄉市場暨停車場今天啟用，民雄鄉長林于玲（右四）與地方人士走訪新市場，合影留念，展現傳統市場改建後的新風貌。圖／民雄鄉公所提供
民雄鄉市場暨停車場今天啟用，民雄鄉長林于玲（右四）與地方人士走訪新市場，合影留念，展現傳統市場改建後的新風貌。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉火車站周邊鵝肉一條街遠近馳名，每逢假日吸引大批遊客品嘗美食，卻也衍生停車位不足、違規停車等問題。民雄鄉公所興建的文化商用市場暨立體停車場今天上午正式啟用，結合傳統市場改建與停車空間，提供237席汽車、179席機車停車位，合計416席，盼改善火車站商圈長期停車困境，帶動地方商業發展。

民雄火車站附近的鵝肉一條街，短短約180公尺就聚集5間鵝肉店，是嘉義知名美食聚落。過去每逢用餐尖峰時段，遊客車輛大量湧入，周邊停車空間供不應求，部分車輛違規停放，影響道路通行，假日情況尤其明顯。

當地停車場業者過去曾反映，假日用餐時間可能有上百輛車湧入，甚至出現道路遭停放車輛占用、通行困難的情形。雖然部分鵝肉餐廳設有停車場，但各店約僅10至15格車位，難以負荷假日大量車潮，停車問題成為商圈發展的一大困擾。

為改善停車環境，民雄鄉公所推動市場與停車場共構工程，今天上午9時舉行啟用典禮，邀請交通部、經濟部、嘉義縣政府及地方各界代表共同見證。

新建大樓1樓規畫67格市場攤位、16間店鋪及179席機車停車位，2樓以上至屋頂層設置237席汽車停車位，透過集中停車空間，紓解火車站及周邊商圈停車需求。

市場內部則區分熟食區、生鮮區與店鋪，熟食區設置排煙系統，減少烹調油煙累積；生鮮區與熟食區分開配置，並設置空調系統，改善傳統市場環境。外圍店鋪採雙向進出設計，方便消費者採買。

鄉公所表示，新市場也積極輔導原第一公有零售市場攤商進駐，延續在地攤商經營及原有客群，並希望突破傳統早市經營模式，結合熟食、生鮮及多元商業服務，吸引不同時段的消費族群。

新市場距離民雄火車站步行不到5分鐘，除提供居民採買及停車需求，也可服務搭乘火車前來品嘗鵝肉的遊客。隨著市場與停車場啟用，能否有效改善假日違停及交通壅塞，仍有待觀察後續停車使用情形與周邊交通變化。

嘉義縣民雄鄉市場暨停車場今天舉行啟用典禮，地方各界代表到場見證市場與停車場共構建設正式啟用。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉市場暨停車場今天舉行啟用典禮，地方各界代表到場見證市場與停車場共構建設正式啟用。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉市場暨停車場今天正式啟用，市場內熟食攤位吸引大批民眾前來採買、品嘗美食，現場人潮熱絡。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉市場暨停車場今天正式啟用，市場內熟食攤位吸引大批民眾前來採買、品嘗美食，現場人潮熱絡。圖／民雄鄉公所提供

民雄鄉市場暨停車場今天正式啟用，各界貴賓共同剪綵，這座結合傳統市場與416席停車空間的共構大樓，盼紓解火車站及鵝肉街周邊停車需求。圖／民雄鄉公所提供
民雄鄉市場暨停車場今天正式啟用，各界貴賓共同剪綵，這座結合傳統市場與416席停車空間的共構大樓，盼紓解火車站及鵝肉街周邊停車需求。圖／民雄鄉公所提供

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