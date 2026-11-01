黃偉哲任內出國55次 南市府：城市外交與產業拓銷

時代力量主席王婉諭公布各縣市首長出國次數，台南市長黃偉哲任內出國55次最多。台南市政府表示，尊重各界對首長出訪及公帑使用的監督，但不能忽略城市外交與產業拓銷成果。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲任內出國55次共222天，平均一趟4天，可見行程緊湊，連休息時間都沒有，更遑論觀光，出國目的就是努力為台南農民找訂單、替產業找市場，讓台南的好產品走向世界。

南市府表示，黃偉哲執政期間，前幾年幾乎全心投入市政與防疫，第二任期起，為協助台南農漁產品拓展國際通路，積極參與國際食品展、拜訪海外通路業者及推動城市外交，累計促成近新台幣37億元商機，並與23個城市締盟，這些成果背後，是一次又一次密集商務洽談與國際交流。

南市府說明，黃偉哲出訪經常搭乘紅眼班機、廉價航空，以精簡時間與經費完成公務行程。以2023年東京食品展為例，黃偉哲抵達飯店後立即召集農會及農產業者代表，模擬日本不同通路業者需求，研擬行銷說帖至晚間10時許，隔天早上又安排早餐會，邀請日本人士分享市場推廣策略。

南市府指出，黃偉哲曾在短短數日接連訪問法國、荷蘭、新加坡及日本，中途還返台參加市政活動，各站停留時間極短，透過緊湊航班與行程完成城市外交及產業交流，先前更曾以約40小時快閃方式出訪波蘭，協助台南科技業者拓展國際合作。

南市府表示，密集會議、拜訪與商務洽談，都是為了爭取實際合作機會，從台南金鑽鳳梨、愛文芒果進入日本市場，到持續拓展海外農產通路，都是市府團隊努力的成果。如果只計算出國次數，卻忽略背後的工作內容與實際效益，不僅無法反映施政全貌，也容易讓民眾產生錯誤印象。

南市府強調，台灣的國際處境特殊，城市外交與海外拓銷是地方政府協助產業突破市場限制的重要方式，監督應建立在完整事實之上，而不是只看數字、不看成果。市府也將持續以務實、節約方式推動國際交流，讓台南走向世界舞台。