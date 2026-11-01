台南首屆藝術雙年展登場 藤本壯介打造環形木構進駐湯德章公園

台南首屆藝術雙年展「迴圈．超展開」即起正式登場，以湯德章紀念公園為起點，串聯7條通、16處核心展區及16處衛星展區，其中，展覽也邀請日本建築師藤本壯介為湯德章紀念公園設計環形木構建築「迴圈／打開的環」，今起現地製作，台南市美術館也邀請民眾走進府城探索不同藝文風景。

南美館表示，雙年展以台南傳統「交陪境」文化為靈感，透過藝術計畫串連城市各處場域，從美術館、歷史建築延伸至宮廟、畫廊及藝文空間，將藝術融入城市日常，像是由日本藝術家杉原信幸、中村綾花展出作品〈海之老榕樹，西拉雅之樹〉，以蚵殼構築巨型牡蠣樹，結合西拉雅文化、昔日台江內海及海洋記憶，呈現台南自然與人文的連結。

另外，日本建築師藤本壯介設計環形木構建築「迴圈／打開的環」，即日起在湯德章紀念公園現地製作階段；藤本壯介曾以大阪關西世博會大屋根受到國際關注，此次將開放、環形的建築概念帶入台南市中心，預計11月中旬後即可見證大型木構逐步成形。

南美館也說，雙年展期間也舉辦國際論壇，邀集台灣、日本、澳洲及越南的建築師、藝術家與策展人，從社會介入、城市社區、美術館及藝術出版等面向，探討藝術與城市的連結；四個月展期中，每周也會持續推出各式活動與藝術計畫。

南美館表示，首屆雙年展展期自即日起至2027年3月1日，除各展區作品外，每周將推出相關活動及城市人文走讀；單日票200元、雙日票300元，另有藝術護照及套票，民眾可透過ibon售票系統購票。