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台南UCC假日輕急症服務破萬人次 大安婦幼加入擴增雙據點

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左三）今出席大安婦幼醫院假日輕急症中心（UCC）啟用活動，見證台南第2家UCC正式加入服務，透過雙據點、醫療專長互補，提升市民假日就醫便利性。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（左三）今出席大安婦幼醫院假日輕急症中心（UCC）啟用活動，見證台南第2家UCC正式加入服務，透過雙據點、醫療專長互補，提升市民假日就醫便利性。圖／南市府提供

台南市假日輕急症醫療服務（UCC）需求持續增加，永川醫院自去年11月開辦以來，截至今年9月累計服務1萬687人次，服務量居全國第一。台南市再向中央爭取增設據點，大安婦幼醫院今起正式加入，市長黃偉哲也前往視察，台南更是全國率先於試辦計畫推動後擴增UCC據點的縣市。

黃偉哲表示，周日及國定假日一般診所看診選擇有限，民眾遇到突發身體不適，往往只能前往大型醫院急診；永川醫院UCC累計服務逾1萬人次，顯示假日輕急症醫療有實際需求，市府將持續盤點各區醫療資源，爭取中央支持擴增服務據點。

衛生局長李翠鳳說明，台南目前兩家UCC各具特色，永川醫院以耳鼻喉科診療為主，大安婦幼醫院則具備婦產科、兒科等婦幼醫療資源，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷或兒童急性不適，可依症狀選擇適合院所。

衛生局提醒，兩家UCC即日起每周日及國定假日上午8時至翌日凌晨0時提供服務，依試辦計畫規定，健保急診部分負擔150元，另收掛號費150元，合計300元。相信未來透過雙據點、雙專長，可提供民眾更多假日就醫選擇，也減少輕症患者湧入大型醫院急診，協助急重症患者獲得即時照護。

台南大安婦幼醫院今正式掛牌提供UCC服務。圖／南市府提供
台南大安婦幼醫院今正式掛牌提供UCC服務。圖／南市府提供

台南 黃偉哲 國定假日

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