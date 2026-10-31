影／李多慧現身嘉義大跳閃身步、浪子踢球 喊話一定要吃雞肉飯

嘉義縣太保市公所今天下午在家己人公園舉辦農產市集「草地慢拍・微風野餐」，邀請知名啦啦隊成員李多慧表演，與民眾近距離互動現場抽出幸運粉絲與李多慧合照，現場集結60攤特色市集，還有舞台表演及親子遊戲，吸引上萬人湧入公園，宛如大型粉絲見面會。

太保市長鄭淑分說，今年邀請李多慧擔任太保農特產推廣嘉賓，與民眾近距離互動，大家看到「李多慧」都很興奮，她是太保市「什麼都會」的鄭淑分，太保市是嘉義縣唯一人口正成長的鄉鎮市，未來將持續加強基礎建設，舉辦親子活動，營造友善宜居的生活環境。

李多慧說，她在台灣工作很忙，也沒有野餐的機會，今天是她第一次在台灣野餐，看到大家都很快樂；被問到如果野餐只能帶三項東西，李多慧說，她會帶乒乓球、雞排、雞肉飯，她還沒有吃過雞肉飯，聽說嘉義的雞肉飯很有名，她一定要吃到嘉義雞肉飯。

李多慧也說，嘉義縣太保市農特產很豐富，有很多水果，包括玉女小番茄、極光哈密瓜等，她平常很喜歡吃Melon，翻譯應該是香瓜，聽說嘉義的極光哈密瓜很好吃，如果有機會的話，她希望可以買一顆帶回去吃，第一次來嘉義很興奮，下一次也要再來。

啦啦隊成員李多慧今天現身嘉義太保農產市集，與民眾近距離互動及合照。記者黃于凡／攝影