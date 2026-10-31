買不到桶裝油 炸物店臨時停售薯條 食品行遭關說買油 店員被罵到哭

桶裝食用油短缺情況嚴重，雲林日前有炸物業者因買不到油，在網路平台臨時公告「今天薯條停賣」，也有早餐業者買不到油品，可能要被迫「公休」，斗六一家食品業者表示，有人請託、關說要買油，但供貨量真的不足，有顧客為此飆罵三字經，店員還被罵哭，開業40年，第一次壓力這麼大。

雲林縣有炸物業者日前因買不到炸油，在社群平台Threads臨時宣布「今天不賣薯條」，日前也有學校因缺油，差點影響營養午餐供應，靠老師、家長排隊買油才解決危機。

吳姓早餐業者表示，九月開始油品供貨就不穩定，跟廠商叫貨，常常只送來一桶，有時甚至不來，曾經一天跑了多家食品行，都被告知缺貨，缺油一天比一天嚴重，價格也持續上漲，現店內庫存剩不到一周，若廠商不供應，只得被迫「公休」。

斗六市一家食品行長期供應美食家、大成等油品，油品事件爆發後，上游廠商雖沒有減供，但原本購買福懋、福壽、泰山油品的小吃業者因中聯油脂不能出貨，只能轉買美食家、大成等油品，造成相關油品供不應求。

該食品行業者表示，問題油品今年七月已爆發，因遇上學生放暑假，缺油狀況不明顯，九月中旬後開學，團膳業者用油殷切，缺油日益嚴重，就算中央喊要增產、開放進口，短時間也難以補足中聯油脂的缺口。

尤其許多經營多年的小吃、餐廳業者對於油品品牌有一定的堅持，不會輕易換油，「就怕味道變了，顧客都跑了」。業者表示，為了讓長期合作的老顧客生意不受影響，油品到貨只能以供應老主顧為優先，在上游廠商供應量沒有增加、價格持續調漲的情況下，目前美食家的沙拉油、耐炸油一桶十八公升已漲至一千一百元。

業者坦言，經營食品行近四十年，雖曾遇過油品搶購潮，但壓力這麼大還是頭一遭，因到貨量有限，偶爾才有幾桶油能在店面販售，為避免有心人士囤油，每人限購一桶，且不一定有貨供應，很多不認識的人來拜託、關說，甚至還有客人飆罵三字經，店員還因此被買不到油的顧客罵哭，「賣也不是、不賣也不是，非常為難」。

他表示，這波缺油狀況不知道還要多久才能恢復正常，就算中聯油脂恢復供應，可能大家也沒有信心，除非政府強制增產，他擔心缺油不會那麼快落幕。