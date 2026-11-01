雲林斗六、虎尾大型商場有望？縣府招商 張麗善證實：有百貨業者接洽

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼。雲林縣政府前天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區三處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者參加。縣長張麗善表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願。

招商說明會前天由張麗善、副縣長陳璧君主持，在雲林縣工業會理事長陳麒升及雲林縣不動產建設開發工會理事長龔坤奇陪同下與廠商交流，包括劍湖山世界、日勝生活科技公司、秀泰集團及指標百貨新光三越百貨公司等知名業者均派員參與。

張麗善昨表示，縣府近年持續推動招商引資，大型百貨商場一直是地方民眾期待的建設，此次三處招商標的土地已完成變更，具備開發條件，並且已有百貨業者將進一步與縣府接洽，「很有機會」。

其中，虎尾高鐵產專區位於高鐵雲林站特定區核心，基地面積約九點六公頃，縣府規畫引進智慧醫療、生技研發、數位內容及文創等產業。

斗六社口商業區周邊已有星巴克、無印良品及UNIQLO等品牌進駐，也是外界關注能否引進大型百貨的重點區域。萡子寮水產精品加值園區規畫引進現代化養殖、低溫冷鏈物流及水產加工業者。

地政處長葉永星表示，三處土地採公開標售或設定地上權方式招商，提供業者不同投資選擇。建設處長廖政彥表示，縣府設立招商單一窗口，針對符合資格、投資規模達五千萬元以上且僱用一定比率雲林縣民的產業，提供地價稅百分之五十、房屋稅百分之四十補助，最長五年，希望吸引企業進駐。