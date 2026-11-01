擴大投資、衝智慧化 3企業砸逾200億元台南設新廠

經濟部投資台灣事務所前天通過三家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技，要在麻豆、新化等地設廠；其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體投資金額約二三五億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資一點四億元、五點六億元，三案合計達二四二億元。

台南市經發局長張婷媛表示，金葡萄蛋黃酥規畫投資約一點四億元，將在麻豆區興建智慧化新廠，擴充生產空間及產能；東野精機投資約五點六億元，在新化區興建新廠，提升精密機械設備製造量能。南茂科技則配合南科廠區擴充封裝測試產能，布局ＡＩ及光通訊等新興應用市場，整體計畫投資約二三五億元，涵蓋台南等地區。

金葡萄蛋黃酥源自台南佳里，歷經三代，從傳統冰果室、麵包店轉型為專營蛋黃酥的特色品牌，今年獲二○二六年台灣百大糕餅伴手禮金質獎。新廠將導入智慧化設備、標準化作業流程，並運用ＡＩ分析生產數據，改善配方及產品良率，擴大並布局海內外市場。

東野精機為易發精機集團子公司，專長半導體、自動化設備、光電面板及精密機械產業，新廠也將導入智慧化生產設備、數位管理系統及ＡＩ技術，提升製程效率與產品品質。南茂科技是半導體封裝測試大廠，業務涵蓋記憶體、顯示器驅動ＩＣ及混合訊號產品封測。新廠因應全球ＡＩ產業發展及記憶體封測需求增加，將拓展光通訊、邏輯混合訊號等產品服務，導入智慧化封測設備及ＡＩ管理平台，強化半導體後段製程競爭力。

市長黃偉哲表示，企業持續加碼投資，感謝對台南產業環境的肯定。截至目前，台南企業通過「投資台灣三大方案」累計二八二案，投資金額約三四一○億元，預計創造兩萬二二九八個就業機會。