翁章梁任內最後一次施政演說 將人生最好的「大運」獻給嘉義縣

嘉義縣長翁章梁即將卸任，他今天以「嘉義被看見了」為題發表最後一次施政演說。翁章梁指自己略懂八字，他的「大運」在55歲至65歲，他將人生最好的「大運」獻給嘉義縣，也感謝縣府團隊抓住機會，讓嘉義縣轉型成功，找回「人民的自信」就是嘉義發展最大價值。

翁章梁說，大家都知道他也略懂「八字」，他為自己算八字，最好的年紀是55至65歲，將人生最好的「大運」獻給嘉義縣，攜手縣府團隊一起努力，白話文就是「我很幸運剛好現在當縣長」，但是真正的功勞是縣府團隊，掌握發展的機會，沒有讓機會從眼前溜走。

翁章梁說，大家對嘉義不太熟悉，甚至分不清楚嘉義縣和嘉義市，現在嘉義縣從農業縣轉型為農工科技大縣，台灣燈會時讓大家看見嘉義，他喊出口號「嘉義被看見了」，因為嘉義本來沒被看見，後來被看見了，大家就會覺得「被看見了、被看見了！」有一種心中暗爽的感覺。

翁章梁表示，嘉義在早期是農業糧食重鎮，後來台灣產業發展，嘉義被留在原地，始終扮演台灣糧倉角色，人口外流、高齡化嚴重，產業老化且單一，嘉義人的光榮感逐漸流失，現在世界變了，AI浪潮來襲，嘉義搭上半導體列車，無人機產業也落腳，嘉義抓住機會再出發。

縣府統計，嘉義縣有7300多公頃台糖土地，已開發約1412公頃轉化為產業發展空間，縣府團隊設立單一窗口，招商引資協助企業設廠，建設嘉義科學園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太、布袋水產加值園區等六大產業聚落，華泰名品城插旗嘉義高鐵特定區。

面對人口高齡化，縣府擴大公共照顧服務，減輕家庭照顧負擔，整合衛政與社政資源，長照服務覆蓋率從2018年35%提升至2026年83%，服務村里從126個新增至297個；另推動樂齡假牙、遠距醫療、友善寺廟及偏鄉照護，將多元資源引進社區，幫助長輩在地安老。

翁章梁說，就算嘉義不發展，也一定要將基礎建設做好，8年來新增11處托嬰中心及公共托育家園、3座親子館及27座特色公園。考量日後將有更多產業進駐，縣府推動367公頃市地重劃，串聯高鐵特區及科學園區，預先規畫交通、居住、教育及公共設施，盼留住人口紅利。

翁章梁說，嘉義發展如今步入軌道，未來發展脈絡都很清楚，嘉義人會愈來愈有想像力，嘉義不只是糧倉地位，未來會全面發展，「黃金十年」將迎來更多產業投資，生活機能也會進步，嘉義人愈來愈有自信與光榮感，人民的自信與土地的活力就是嘉義發展最大價值。