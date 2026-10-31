日本、印尼、越南咖啡業者齊聚咖啡原鄉 台灣咖啡盛會今開幕

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與，讓古坑咖啡節飄出國際味。今年除展現雲林咖啡莊園的精品實力，更首度串聯台中、南投、彰化、雲林及嘉義五縣市，推出「中台灣咖啡地圖」，邀民眾循著咖啡香走訪各地。

開幕儀式由雲林縣長張麗善主持，並與副縣長謝淑亞、陳璧君、立委張嘉郡、許宇甄、古坑鄉長林慧、縣議員賴明源及張庭綺、日本群馬縣議員星野寬、駐台北印尼經濟貿易代表艾吏福等人，以手沖咖啡方式啟動活動，象徵透過咖啡串聯國際產業與文化交流。

張麗善表示，台灣咖啡節自2003年舉辦以來，見證古坑咖啡從地方特色產業逐步走向精品化、國際化。近年雲林咖啡農及莊園業者持續精進栽培、後製與烘焙技術，在國際精品咖啡評鑑屢獲肯定，希望讓世界看見雲林咖啡品質，也為台灣咖啡拓展更多國際交流與合作機會。張嘉郡也說，雲林有一群認真、用心的咖啡職人，才能讓咖啡香飄向國際。

今年國際交流陣容包括日本、印尼及越南。艾吏福表示，印尼今年帶來西雅圖咖啡、KOPIKO咖啡糖、Indomie營多麵及特色料理，並安排印尼文化展演，也提供在台印尼學生及民眾專屬優惠券，盼透過咖啡與飲食文化，增進台印交流。

星野寬表示，此次邀請日本咖啡品牌LATTE ART MANIA參與，由創辦人、拉花冠軍馬場健太現場展現拿鐵藝術，讓民眾近距離感受日本咖啡職人技藝。農業處代理處長蔡耿宇指出，今年也透過民間合作邀請越南咖啡業者，帶來生態咖啡、特色茶品及美食飲品，分享友善栽培與永續經營經驗。

雲林在地咖啡莊園也展現精品實力，包括老吳咖啡莊園、郭亮志咖啡莊園、古坑鄉農會、花囍田咖啡莊園、皇庭咖啡莊園及元富手信工坊等獲獎品牌參展，讓民眾品嘗不同產區風味，認識咖啡從栽培、採收到烘焙的職人精神。來自南投的坤德茶莊與雲林咖啡業者合作，推出帶有茶香的咖啡產品，吸引許多民眾品嘗。

古坑鄉公所也在會場打造「古坑本色」專區，現場集結在地特色咖啡業者，並將咖啡與在地盛產水果結合，讓民眾喝到在地風味。縣府表示，今年咖啡節規畫四大主題日，活動連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，邀請民眾走進咖啡故鄉。

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，來自南投的坤德茶莊與雲林咖啡業者合作，推出帶有茶香的咖啡產品。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影

第24屆「2026台灣咖啡節」今天在雲林古坑綠色隧道開幕，以「咖了 for world」為主題，集結國內外170個咖啡及特色品牌，日本、印尼、越南業者也跨海參與。記者陳雅玲／攝影