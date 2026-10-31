雲林借鏡日本 設機能型防災教育公園可供水電3天

雲林縣政府推防災韌性，借鏡日本，在石龜國小設機能型防災教育公園，結合防災教育、智慧微電網及緊急收容設施，最多可收容600人，並透過自主供電、儲水及生活設施，可供水電3天。

雲林縣教育處今天在石龜國小舉辦雲林縣防災教育公園揭牌典禮，由雲林縣長張麗善主持，國民黨立委許宇甄等人出席。

張麗善表示，面對強降雨、颱風、淹水及地震等複合型災害，防災工作應從平時做起。縣府113年自籌新台幣3368萬元，在石龜國小成立「雲林縣防災教育科技中心」，114年啟用後每年編列100萬元營運經費，此次再投入2000萬元優化機能型防災教育公園，並結合內政部能源署專案建置校園防災微電網，整合防災教育、能源及收容功能。

張麗善指出，防災公園園區設置風災、水災、火災、地震及土石流等災害情境，讓學生及民眾認識災害風險、學習應變措施。災害發生時，透過智慧微電網及相關設備，即使外部電力或通訊系統受損，仍可維持基本電力、照明及必要維生需求，提供避難收容支援。

石龜國小校長黃致傑指出，防災公園建置經驗借鏡日本，以民眾「衣、食、住、行」需求為規劃核心，尤其著重儲水及儲電功能，收容量可達400至600人，可供3天水電。

縣府也在揭牌活動中結合自主防災社區，辦理200人夜間防災收容體驗，實際演練物資發放、收容空間配置、帳篷搭設、水電檢核、炊事及衛生管理等項目，讓民眾熟悉災時收容流程。