聽新聞
0:00 / 0:00
黃偉哲頻出國交出成績單 締盟23城市、海外拓銷創37億商機
台南市長黃偉哲近日率市府團隊前往日本熊本，出席「KUMAMOTO台灣祭2026」開幕式，持續拓展農產行銷及觀光交流。黃偉哲任期將於年底屆滿，任內積極布局國際市場，從農產品參展拓銷、海外通路對接到城市外交，市府統計，迄今累計促成近37億元商機，並與23個城市締盟。
黃偉哲第一任期沒有出國紀錄，但已著手布局海外市場；第二任期自2023年起，首度率隊參加東京食品展，並與日本丸久株式會社簽署合作備忘錄（MOU），促成台南金鑽鳳梨、愛文芒果自2024年起陸續進入日本市場，2025年更將台南八田米推向日本通路，逐步建立農產品外銷管道。
2024年適逢台南400年，黃偉哲率隊參加東京、新加坡及韓國三大食品展，成功將農產品拓展至日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大、紐西蘭、荷蘭及香港等8個國家或地區，鮮果外銷訂單超過6448噸，農漁產品及加工品產值逾7.7億元。
2025年持續進軍東京、新加坡、韓國及澳洲等4場國際食品展，鮮果外銷訂單超過6540噸，整體拓銷效益預估逾16億元；黃偉哲也赴法國拜會Rungis批發市場等通路業者，為台南鳳梨、芭樂進軍歐洲市場建立合作基礎。
今年台南首度參加英國食品展，並成為全國第一個參加巴黎食品展的縣市，全年參與6場國際食品展，累計促成約13.2億元商機。台南茶葉蛋、虱目魚排也成功出口澳洲；黃偉哲7月更以40小時快閃方式出訪波蘭波美拉尼亞省，協助在地機器人及科技業者拓展國際合作。
市府表示，未來將持續整合城市外交與國際展會資源，帶領在地業者組成「台南隊」，透過海外展會、通路合作及城市交流，讓台南農漁產品與特色產業持續拓展國際市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。