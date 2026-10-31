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黃偉哲頻出國交出成績單 締盟23城市、海外拓銷創37億商機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲任內出訪提升台南能見度， 促成商機近37億。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲任內出訪提升台南能見度， 促成商機近37億。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲近日率市府團隊前往日本熊本，出席「KUMAMOTO台灣祭2026」開幕式，持續拓展農產行銷及觀光交流。黃偉哲任期將於年底屆滿，任內積極布局國際市場，從農產品參展拓銷、海外通路對接到城市外交，市府統計，迄今累計促成近37億元商機，並與23個城市締盟。

黃偉哲第一任期沒有出國紀錄，但已著手布局海外市場；第二任期自2023年起，首度率隊參加東京食品展，並與日本丸久株式會社簽署合作備忘錄（MOU），促成台南金鑽鳳梨、愛文芒果自2024年起陸續進入日本市場，2025年更將台南八田米推向日本通路，逐步建立農產品外銷管道。

2024年適逢台南400年，黃偉哲率隊參加東京、新加坡及韓國三大食品展，成功將農產品拓展至日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大、紐西蘭、荷蘭及香港等8個國家或地區，鮮果外銷訂單超過6448噸，農漁產品及加工品產值逾7.7億元。

2025年持續進軍東京、新加坡、韓國及澳洲等4場國際食品展，鮮果外銷訂單超過6540噸，整體拓銷效益預估逾16億元；黃偉哲也赴法國拜會Rungis批發市場等通路業者，為台南鳳梨、芭樂進軍歐洲市場建立合作基礎。

今年台南首度參加英國食品展，並成為全國第一個參加巴黎食品展的縣市，全年參與6場國際食品展，累計促成約13.2億元商機。台南茶葉蛋、虱目魚排也成功出口澳洲；黃偉哲7月更以40小時快閃方式出訪波蘭波美拉尼亞省，協助在地機器人及科技業者拓展國際合作。

市府表示，未來將持續整合城市外交與國際展會資源，帶領在地業者組成「台南隊」，透過海外展會、通路合作及城市交流，讓台南農漁產品與特色產業持續拓展國際市場。

台南市長黃偉哲任內出訪提升台南能見度， 促成商機近37億。圖／台南市政府提供
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台南市長黃偉哲任內出訪提升台南能見度， 促成商機近37億。圖／台南市政府提供
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