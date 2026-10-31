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雲林百貨招商露曙光！秀泰、新光三越都來了 縣長證實很有機會

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）、副縣長陳璧君（右）今表示，百貨業者進駐雲林很有機會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左）、副縣長陳璧君（右）今表示，百貨業者進駐雲林很有機會。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼，如今招商露出曙光。雲林縣政府昨天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區3處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者派員參加。縣長張麗善今天表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願，將拜訪縣府了解開發細節，百貨進駐虎尾、斗六「很有機會」。

招商說明會由張麗善、副縣長陳璧君主持，在雲林縣工業會理事長陳麒升及雲林縣不動產建設開發工會理事長龔坤奇陪同下與廠商交流，包括劍湖山世界、日勝生活科技公司、秀泰集團及指標百貨新光三越百貨公司等知名業者均派員參與。

張麗善表示，縣府近年持續推動招商引資，這次釋出3處招商標的，主要是相關土地已完成變更，具備開發條件，尤其大型百貨商場一直是地方民眾期待的建設，昨天招商說明會已有多家知名業者參與，已有百貨業者將進一步與縣府接洽，「很有機會」。

縣府此次釋出的3處土地，「虎尾高鐵產專區」位於高鐵雲林站特定區核心，基地面積約9.6公頃，距離高鐵站車程約3分鐘，並可串聯周邊中科虎尾園區、虎尾科技大學高鐵校區及台大醫院雲林分院，縣府規畫引進智慧醫療、生技研發、數位內容及文創等產業。

「斗六社口商業區」則位於斗六市中心，兩筆土地面積約2119坪及2553坪，臨40米大學路，周邊已有星巴克、無印良品及UNIQLO等品牌進駐，具備一定消費人潮。未來還可串聯水岸藝術園區、地下停車場及鐵路高架化建設，適合規畫複合式商場、影城、量販店及星級飯店，也是外界關注能否引進大型百貨的重點區域。

「萡子寮水產精品加值園區」，緊鄰萡子寮觀光漁港，規畫引進現代化養殖、低溫冷鏈物流及水產加工業者，透過漁業生產與觀光資源結合，帶動沿海產業升級。

地政處長葉永星表示，3處土地未來將依市場需求及開發規畫，採公開標售或設定地上權方式招商，提供業者不同投資選擇。建設處長廖政彥表示，縣府也設立招商單一窗口，針對符合資格、投資規模達5000萬元以上且僱用一定比例雲林縣民的產業，提供地價稅50%、房屋稅40%補助，最長5年，希望吸引企業進駐。

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