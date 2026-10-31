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台南購物節登錄破30億！雙11、百貨周年慶「加碼抽」智慧電車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市購物節只要雙11、百貨周年慶到台南消費，享旅遊與購物節「百貨量販加碼抽」的雙重樂趣。圖／台南市經發局提供
台南市購物節只要雙11、百貨周年慶到台南消費，享旅遊與購物節「百貨量販加碼抽」的雙重樂趣。圖／台南市經發局提供

2026台南購物節自9月7日開跑以來，消費登錄金額已突破30億元。迎接雙11購物節及百貨週年慶，台南市政府推出「百貨量販加碼抽」，民眾即日起至11月25日在指定百貨及連鎖量販通路消費並完成發票登錄，就有機會抽中宏佳騰智慧電車。11月台南各地還有商圈活動、耶誕點燈及戶外藝文展演，邀請民眾到台南購物、旅遊。

經發局長張婷媛表示，配合雙11及百貨週年慶檔期，購物節推出百貨量販加碼抽活動，民眾在指定通路消費，除可參加原有抽獎，還有機會抽中宏佳騰智慧電車，預計11月29日於好禮月月抽活動中抽出，鼓勵民眾把握購物檔期，到台南消費。

除了購物優惠，11月台南各地商圈也規畫特色活動。11月7日至8日楠西商圈舉辦「楠西低碳生態與能量深度體驗營」；11月8日西門三星街區商圈在藍晒圖文創園區舉辦「西門三星．毛起來逛－寵物嘉年華」，邀請民眾帶毛小孩同樂；11月15日鹽埕商圈則推出「鹽埕千燈季－閃耀台灣第一塩」，展現地方特色。

耶誕節慶活動也陸續登場，11月5日新光三越、11月9日南紡購物中心將舉行耶誕點燈；11月21日文化部與台南市政府文化局則在南科管理局行政大樓前廣場舉辦「文化，剛好在我們回家的路上」大型戶外展演及點燈儀式，為台南秋冬增添節慶氣氛。

經發局提醒，民眾消費後應依活動規定完成發票或收據登錄，也可綁定雲端發票載具，簡化登錄流程。「2026台南購物節」將持續至2027年3月15日，每月舉辦好禮抽獎，後續也將配合不同消費主題推出加碼活動。活動詳情、抽獎辦法及特約店家名單，可至購物節官方網站或官方LINE帳號（@tainanshopping）查詢。

雙11 周年慶

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