日治建築修復 日本專家：台灣面臨人才斷層問題

日本統治台灣50年期間留下不少建築，日本金澤職人大學校事務長石浦裕治今天在台南市表示，台灣修復日治建築人才有斷層問題，須到職人學校學習，才有助於日治建築的保存。

文資修復的民間實踐—亞洲視野下的匠心傳承與永續對話論壇，今天在台南市中西區吳園藝文中心登場，石浦裕治在開幕前接受媒體訪問指出，台灣日治建築約在1895年至1945年之間，但有能力修復這些建築的師傅，如今大多不在了。

石浦裕治說，其實台灣有日治建築修復人才斷層問題，日本職人大學校技術一直都有傳承，當台灣要修復日治建築時，必須到職人學校學習，這樣對台灣保存日治建築是有幫助的。

文化部次長李靜慧則在論壇表示，民間力量在文資議題發聲、保存及拓展，甚至帶動政府力量投入及提供政策意見。李靜慧更舉國定古蹟台南車站舊站為例說，車站功能消失後，應思考如何重新回到人民的生活。

李靜慧說，文資修復保存不僅留下建築，最重要是留下技術，如何融納新技術及結合自然環境；文資修復後已不是原來文資，一定有現代人想法和技術，繼而產出新的思考，過程中將從物的保存進步到人的事情，這些都是人的記憶及樣態，文資議題將要進入人的脈絡。

文資修復的民間實踐—亞洲視野下的匠心傳承與永續對話論壇，由頂新和德文教基金會、古都保存再生文教基金會主辦，邀來學者專家分享建築修復經驗及日本金澤職人大學校培訓系統，這也是論壇首次移師台南。