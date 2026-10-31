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影／日本網友慕名拍攝後壁國小午餐 網喊「可以重讀台南的國小嗎？」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供
日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供

一名日本網友到台南市後壁國小拍攝營養午餐製作，影片近日轉貼在Threads（脆）已超過30萬次觀看，引發熱烈討論。

後壁國小今年在「台灣學校午餐大賽」獲亞軍及食育教學卓越獎，優異表現。日本網友得知對該校午餐運作方式產生興趣，經校方同意進入校園記錄午餐製作過程。

影片從廚房阿姨洗菜、切菜到烹煮料理，完整記錄校園午餐的製作過程。當天菜單包括充滿台南特色的「筍絲虱目魚海產粥、醬燒小肉包、炒莧菜及鮮乳」，不少網友看了直呼「太幸福了吧！」、「可以重新讀一次台南的國小嗎？」

影片呈現廚房工作人員熟練地處理大量新鮮蔬菜，從食材清洗、切菜備料到烹調，每個步驟都相當用心。市府表示，看似平凡的校園日常，卻讓網友看見台南學校午餐背後的用心，尤其充滿在地特色的虱目魚粥，更勾起不少台南人的童年回憶。

影片引來大量網友留言：「台南人這樣養孩子，他們以後長大到北部會沒有東西吃！」也有在地人留言「好想念竹筍肉粥」，有人開玩笑說要為了營養午餐搬到台南。辛勤工作的廚房阿姨也成關注焦點，網友紛紛感謝第一線人員兼顧衛生、營養與美味的付出。

教育局表示，市長黃偉哲重視學童飲食健康與營養均衡，除讓孩子吃得安心、吃得營養更希望透過一道道充滿家鄉味的料理，讓孩子從小扎根、認識台南豐富的飲食文化。

教育局指出，後壁國小中央廚房除供應校內學生，肩負鄰近三所學校午餐供應重任，背後是營養師與廚房團隊長期累積的專業與付出。台南有豐富的農漁特產，虱目魚更是深具代表性在地食材。後壁國小獲獎並吸引日本網友關注，完美展現了台南結合在地食材與食農教育的成果。感謝所有營養師與廚工團隊每天的辛勤奉獻，讓營養午餐成為學童成長過程中最溫暖美好的幸福記憶。

日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供
日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供

日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供
日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供

日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供
日本網友拍攝台南後壁國小營養午餐，轉貼在脆已過30萬次觀看。圖／台南市政府教育局提供

營養午餐

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