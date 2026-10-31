雲林縣立美術館落腳斗六水岸園區 拚2031年營運

雲林縣府計畫斥資十億元興建「縣立美術館」，昨由縣長張麗善宣布落腳斗六市藝術水岸園區，美術館初步規畫基地面積二六六二坪，預計二○二九年動工，兩年完工試營運。將打造兼具藝術展示、典藏研究、美學教育及公共休憩功能的縣級美術館，成為山線重要的藝文基地。

斗六市長林聖爵、市代表會及縣內知名書畫美術家高惠芬、陳誠等藝文界人士昨為美術館興建計畫揭開序幕。張麗善說，經多方評估，縣立美術館最終決定落腳在斗六市藝術水岸園區，感謝斗六市公所和代表會無償提供土地，不僅林木盎然、景觀優美，交通也便利，可彌補雲林文化中心展覽空間不足。

張麗善說，縣立美術館將規畫展覽館、典藏館、教育館，結合斗六豐富的藝文人才與前輩作品，成為山線重要的藝文基地。將來和虎尾布袋戲傳習中心及北港一九一一休閒文化園區連結成藝術廊帶，讓雲林不再被貼上文化沙漠標籤。至於地方對美術館提出的建議，也納入後續設計考量，讓場館更符合地方需求。

文化觀光處長謝明璇說，美術館將以典藏展示型美術館為基礎，發展為縣級公共美學平台，建築設計結合周邊公園、水岸景觀及戶外藝術展示。