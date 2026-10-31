嘉市公托候補逾百人…3據點將啟用！BRT增班市府憂中央「點心換正餐」拖輕軌

嘉義市少子化加劇，議員昨質詢指公托仍有百餘人候補，要求市府加快布建速度，朝「校校有公托」目標邁進，擴大準公共托嬰中心，公私協力增加托育名額；市府社會處表示，有三處據點陸續啟用，持續盤點社會住宅及校園空間，擴大托育服務。

另外，高鐵嘉義站往返嘉義市區的ＢＲＴ接駁公車，尖峰時段經常一位難求。交通部公路局前天核定快捷公車ＢＲＴ增班方案，預計明天起實施，至明年六月卅日止。每周增加廿六班次，優先改善尖峰時段接駁需求。但嘉市府昨發聲明質疑增班僅是短期治標措施，形同台語俗諺「用點心換正頓（餐）」，憂心中央藉此延宕輕軌建設。

增班的是七二一二「Ｃ」路線，也就是「高鐵嘉義站—嘉義市轉運中心（台鐵嘉義站後站）」區間車班次。周一至周四每天下午增加二班；周五至周日每天下午至晚間增六班。

議員黃思婷昨質詢表示，嘉市出生人數逐年下降，死亡人數已超過出生人數形成「死亡交叉」。市府雖推出生育及育兒補助，但對雙薪家庭而言，能否為孩子找到合適托育資源，也是生養的重要考量。若公托名額不足，補助再多未必能有效減輕家長負擔。

黃思婷建議加強跨局處合作，盤點學校閒置空間，評估設置校園公托，讓托育據點更貼近家庭生活圈，減少家長接送及尋找托育資源的壓力。

議員黃盈智也表示，公托設置涉及場地及經費，建置不易，市府應同步鼓勵民間托嬰中心加入準公共托育機制，藉由公私協力增加托育名額，提供家長更多選擇。

社會處長李思賢表示，目前有五所公托、六所私立托嬰中心，五所私托已加入準公共托育機制，十一月再增加一處據點，林森公托、西區區政大樓公托及友忠好室公托三處據點將陸續啟用；市府也在安寮好室等社宅規畫托育空間，並與教育處盤點校園閒置空間，評估設置公托的可行性。