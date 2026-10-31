環團指控白河水庫上游遭濫伐 南市府駁包庇：違規案已罰、追蹤恢復狀況

民眾黨立委陳昭姿辦公室昨與青年農民及環團舉行記者會，指控白河水庫自來水水質水量保護區及特定水土保持區遭濫墾濫伐，對下游水資源與防洪治理造成嚴重衝擊，並公布多起違法行徑的空拍與蒐證影像，批評中央與地方主管機關長期裝瞎縱容。

台南市政府駁斥長期縱容、包庇圖利的指控，並表示民眾檢舉案件均已派員勘查，違規者依法裁罰，另有業者涉嫌竊占山坡地擴建停車場，已移送法辦。

陳昭姿辦公室表示，中央耗資十多億元前瞻預算完成白河水庫繞庫排砂工程，台南市府及管理水庫的農田水利署卻放任上游水源保護區大肆砍樹整地；大雨沖刷下，土砂經排砂隧道直衝急水溪，造成下游河道急遽淤積、周邊農田頻遭漫淹。政府為此再編列十多億元改建跨溪橋梁，放任惡性循環。

台南農民青年張令騰指出，家中農地約有八公頃在急水溪附近，這四十年的洪水不斷地吞食耕作面積，泥沙淤積嚴重，至今農地增高最少兩百公分，遠高於馬太鞍溪的六十公分。只要颱風來，加上白河水庫放水，農地必定會被淹沒，農民不得不放棄耕作渡槽左側的六公頃綠竹園。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，志工現地空拍及現勘，多筆土地自二○二五年起大面積動工砍樹整地，疑似要開發露營基地。該區緊鄰「雨露森林景觀咖啡」周邊，現場也疑似私設大型排水設施，直接通往水源區，「這些有合法申請水土保持與排汙許可嗎？為何任由商業設施排放汙水與泥沙汙染水源？」

陳椒華說，今年內政部國土署國土變異平台資料將該地列入變異點，台南市府遲未查核違規，甚至還大幅擴大規模，國土變異平台形同破功。

南市府指出，水利局已針對白河區關子嶺段多筆土地違反水土保持法案件，分別裁罰十五萬元及十萬元，另有案件裁罰八萬元；對於新發現植被清除、地表裸露，也已要求限期恢復植生覆蓋，並持續追蹤。這些具體裁罰及行政作為，足以證明市府執法的立場與決心。