快訊

高市長辯論／「擔心提前結束」柯志恩狠酸賴瑞隆稿子少：拜託詞彙可不可以多一點

聽新聞
0:00 / 0:00

消防員變「鋼鐵人」！斗六東區扶輪社捐贈AI外骨骼 山難搜救更給力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影
斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影

山難搜救對消防人員是一大挑戰，攀爬、負重更是拼體力的任務，為減輕山區救援負擔，斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備給雲林縣消防局，縣長張麗善代表受贈，強調有了新一代動力外骨骼結合AI智慧控制與感測技術，讓消防員也能變成「鋼鐵人」，救人更給力。

今天由國際扶輪3470地區總監林正超、斗六東區扶輪社社長林祝平代表捐贈，縣長張麗善代表受贈。張麗善表示，近年隨著縣府在草嶺山區交通大幅改善，包括149甲、149乙線、清水溪橋等，並打造草嶺石壁竹創森林療癒園區，帶動山區觀光發展；遊客日增，山域意外及搜救需求也相對提高，消防員出勤必須穿梭崎嶇山路，體能負荷相當大，感謝斗六東區扶輪社的貼心，有了這套裝備，救援更有效率，相對也可更保障遊安全。

消防局指出，此次捐贈的動力外骨骼採碳纖維、鈦合金輕量化結構，結合AI智慧控制、感測器及電力驅動技術，具12種輔助模式，可依行走、攀爬、負重等情境切換；單顆電池續航力可達30公里，並具IP54防護等級，可降低約39%體力耗損及42%平均心率，另有下行緩衝模式，可減輕膝關節負擔。

消防局長林文山表示，公園消防分隊除負責重大火災、特殊災害，也肩負山域搜救任務，過去曾投入草嶺石壁山林火災、古坑樟湖龍鳳瀑布溺水，以及林內龍過脈步道失蹤等案件。未來透過動力外骨骼輔助，可望降低消防人員體力負荷，提升長距離山域搜救效率及執勤安全。

張麗善感謝斗六東區扶輪社及全體社友支持消防工作，強調民間力量結合智慧科技，為救災工作注入新動能，也期盼拋磚引玉，凝聚更多社會資源，為第一線消防員打造更堅實的安全後盾，共同守護民眾安全。

斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影
斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影

斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影
斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影

斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影
斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備，可減輕約4成的體力負擔，增加救援效率。記者蔡維斌／攝影

山難 斗六 消防員 雲林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

登山、健行戶外活動夯 桃園特搜大隊連辦2天山域救援訓練

雲林縣立美術館地點拍板落腳斗六水岸園區 2029年動工成山線藝文基地

AI防溺、泳池收費平價 雲林造價最高6.2億元斗南運動中心啟用

奪搜救犬世界盃瓦礫搜索全球第12名！高虹安慰勞竹市英雄犬CLAY

相關新聞

台南車站違規彈公共鋼琴「恐罰7500元」 台鐵：加強巡視與勸導

台南車站公共鋼琴爆紅，站方貼出「站區內禁止未經申請樂器演奏」，後調整提醒不得有商業行為、影響動線。台鐵表示，加強巡視與勸...

消防員變「鋼鐵人」！斗六東區扶輪社捐贈AI外骨骼 山難搜救更給力

山難搜救對消防人員是一大挑戰，攀爬、負重更是拼體力的任務，為減輕山區救援負擔，斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備給雲林縣消防局，縣長張麗善代表受贈，強調有了新一代動力外骨骼結合AI智慧控制與感測技術，讓消防員也能變成「鋼鐵人」，救人更給力。

白河水源區遭控濫墾包庇圖利 南市府駁斥：已開罰並移送偵辦

台灣水資源保育聯盟上午在立法院舉行記者會，指控台南市政府涉嫌包庇圖利白河水庫水源保護區違規開發業者，台南市政府表示，相關指控與市府實際執法作為不符，對於未提出具體事證即指控市府包庇圖利，予以嚴正駁斥。

雲林縣立美術館地點拍板落腳斗六水岸園區 2029年動工成山線藝文基地

雲林縣府計畫在斗六市藝術水岸園區斥資10億元興建「縣立美術館」，今天由縣長張麗善主持啟動發布會，縣府說，美術館初步規畫基地面積2662坪，預計2029年動工，兩年完工試營運。將打造兼具藝術展示、典藏研究、美學教育及公共休憩功能的縣級美術館。

黃敏惠連4年獲天下標竿首長 嘉市永續幸福城市睽違10年重返非六都第一

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎，強調「信任是力量，幸福是方向」，將這份榮耀歸功於市民支持與市府團隊共同努力。

腦中風福音 成大斗六分院設雲林唯一「健保復健病房」助練回生活能力

中央健康保險署推動「健保復健病房試辦計畫」，選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天由健保署長陳亮妤主持啟動儀式。院方表示，這是雲嘉嘉南地區唯二的試辦醫院，規畫30床，設有模擬居家的「元氣屋」，透過醫院轉介，讓腦中風病人在黃金6個月接受強度復健，把生活能力練回來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。