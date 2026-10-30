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消防員變「鋼鐵人」！斗六東區扶輪社捐贈AI外骨骼 山難搜救更給力
山難搜救對消防人員是一大挑戰，攀爬、負重更是拼體力的任務，為減輕山區救援負擔，斗六東區扶輪社今天捐贈一套科技動力外骨骼裝備給雲林縣消防局，縣長張麗善代表受贈，強調有了新一代動力外骨骼結合AI智慧控制與感測技術，讓消防員也能變成「鋼鐵人」，救人更給力。
今天由國際扶輪3470地區總監林正超、斗六東區扶輪社社長林祝平代表捐贈，縣長張麗善代表受贈。張麗善表示，近年隨著縣府在草嶺山區交通大幅改善，包括149甲、149乙線、清水溪橋等，並打造草嶺石壁竹創森林療癒園區，帶動山區觀光發展；遊客日增，山域意外及搜救需求也相對提高，消防員出勤必須穿梭崎嶇山路，體能負荷相當大，感謝斗六東區扶輪社的貼心，有了這套裝備，救援更有效率，相對也可更保障遊安全。
消防局指出，此次捐贈的動力外骨骼採碳纖維、鈦合金輕量化結構，結合AI智慧控制、感測器及電力驅動技術，具12種輔助模式，可依行走、攀爬、負重等情境切換；單顆電池續航力可達30公里，並具IP54防護等級，可降低約39%體力耗損及42%平均心率，另有下行緩衝模式，可減輕膝關節負擔。
消防局長林文山表示，公園消防分隊除負責重大火災、特殊災害，也肩負山域搜救任務，過去曾投入草嶺石壁山林火災、古坑樟湖龍鳳瀑布溺水，以及林內龍過脈步道失蹤等案件。未來透過動力外骨骼輔助，可望降低消防人員體力負荷，提升長距離山域搜救效率及執勤安全。
張麗善感謝斗六東區扶輪社及全體社友支持消防工作，強調民間力量結合智慧科技，為救災工作注入新動能，也期盼拋磚引玉，凝聚更多社會資源，為第一線消防員打造更堅實的安全後盾，共同守護民眾安全。
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