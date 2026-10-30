台南車站違規彈公共鋼琴「恐罰7500元」 台鐵：加強巡視與勸導

台南車站公共鋼琴爆紅，站方貼出「站區內禁止未經申請樂器演奏」，後調整提醒不得有商業行為、影響動線。台鐵表示，加強巡視與勸導，不聽勸者，通報鐵警取締，最高罰7500元。

台南車站大廳公共鋼琴吸引大批民眾，但也引來商業行為，有人利用公共鋼琴演奏招生，更搭起紅布條及使用擴音器。台鐵昨天一度在台南車站張貼「此處為公益表演，嚴禁收費等商業行為」公告，明文站區內禁止未經申請樂器演奏，引發討論，在台南市政府出面關切、溝通後，已撤除並改貼新公告。

根據台鐵公告，台南站鋼琴僅供非營利性演奏使用，請勿從事收費、募款（含打賞）、宣傳、販售商品等營利行為；欣賞演奏時，請勿妨礙旅客通行，並配合站務人員引導。

公告指出，為避免影響車站廣播及旅客候車，請勿使用麥克風、音響、擴音器等電子設備。

台鐵透過文字說明，台南車站設置「公共鋼琴」是供一般民眾自由彈奏、分享音樂給站區旅客之用。

台鐵表示，若有欲利用此場域未經申請辦理商業演出、宣傳或募款等活動，將依據鐵路法第71條相關規定予以勸離，如不聽勸離者，將報請鐵路警察局協助處理並移送裁罰。依規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

台鐵指出，為維護車站良好動線與秩序，防範未經許可商演、宣傳或募款等行為，將採取具體措施，除了站務及保全人員加強站場巡視與勸導外，針對不聽勸離或情節嚴重者，將通報鐵路警察到場協助取締與依法裁處。

台鐵呼籲，若有舉辦表演或活動需求的團體，請備妥演出計畫提前向車站提出申請，如經核准，也請配合車站規劃表演範圍與配套措施，以維護公共秩序及旅客通行權益。