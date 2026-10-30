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白河水源區遭控濫墾包庇圖利 南市府駁斥：已開罰並移送偵辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
關子嶺段94-23地號。圖／台南市水利局提供
關子嶺段94-23地號。圖／台南市水利局提供

台灣水資源保育聯盟上午在立法院舉行記者會，指控台南市政府涉嫌包庇圖利白河水庫水源保護區違規開發業者，台南市政府表示，相關指控與市府實際執法作為不符，對於未提出具體事證即指控市府包庇圖利，予以嚴正駁斥。

台南市政府指出，針對民眾檢舉案件均已派員勘查，違規者依法裁罰，其中關子嶺段多筆土地曾因違反水土保持法遭開罰，另有業者涉嫌竊佔山坡地擴建停車場，已移送地檢署偵辦。市府強調，將透過衛星影像判釋及定期巡查，持續防範山坡地違規開發。

市府指出，以白河區關子嶺段相關土地為例，水利局已針對違反水土保持法案件分別裁罰15萬元及10萬元，另有案件裁罰8萬元；對於新發現的植被清除、地表裸露情形，也已要求限期恢復植生覆蓋，並持續追蹤。這些具體裁罰及行政作為，足以證明市府依法執法的立場與決心。

至於外界質疑市府以公帑協助私人開發，農業局再次澄清，相關工程係改善既有農路排水設施，經地方公所提報及相關程序審查，並非新闢道路，更非為特定私人開發案量身打造，外界不應將公共排水改善工程與私人土地違規開發混為一談。

南市府指出，不應在缺乏具體證據的情況下逕行畫上等號，造成社會誤解。對於任何違法開發行為均依法究責，若查有公務人員違法失職，絕不護短。將持續透過跨局處聯合稽查、衛星監測及現場巡查，落實山坡地管理，確保水源安全與環境永續。

南市府強調，保護水源環境及山坡地安全，是市府責無旁貸的職責。對於白河水庫周邊疑似違法開發案件，市府並非坐視不管，而是持續依法查處、開罰及要求改善。相關行政紀錄均有案可稽，絕非外界所稱放任不管，更不存在縱容違法的情形。

關子嶺段35-3、35-117、35-118、35-119地號。圖／台南市水利局提供
關子嶺段35-3、35-117、35-118、35-119地號。圖／台南市水利局提供

白河區關子嶺段223-3地號今年2月因違反水土保持法，遭裁罰8萬元，經5月19日現勘，確認已完成限期改正事項。圖／水利局提供
白河區關子嶺段223-3地號今年2月因違反水土保持法，遭裁罰8萬元，經5月19日現勘，確認已完成限期改正事項。圖／水利局提供

關子嶺段89-45地號。圖／台南市水利局提供
關子嶺段89-45地號。圖／台南市水利局提供

濫墾 開罰 白河 水源 台南

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