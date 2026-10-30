雲林縣立美術館地點拍板落腳斗六水岸園區 2029年動工成山線藝文基地

雲林縣府計畫在斗六市藝術水岸園區斥資10億元興建「縣立美術館」，今天由縣長張麗善主持啟動發布會，縣府說，美術館初步規畫基地面積2662坪，預計2029年動工，兩年完工試營運。將打造兼具藝術展示、典藏研究、美學教育及公共休憩功能的縣級美術館。

今天縣府和斗六市長林聖爵、斗六市代表會及縣內知名書畫美術家高惠芬、陳誠等藝文界人士，共同為美術館興建計畫揭開序幕，張麗善說，縣立美術館經多方評估，最終決定落腳在斗六市藝術水岸園區，感謝斗六市公所和代表會無償提供土地，不僅林木盎然、景觀優美，交通也便利，可彌補雲林文化中心展覽空間不足。

張麗善說，未來縣立美術館將規畫展覽館、典藏館、教育館，結合斗六豐富的藝文人才與前輩作品，成為山線重要的藝文基地。將來和虎尾布袋戲傳襲中心及北港1911休閒文化園區，連結成雲林藝術廊帶，讓雲林不再被貼上文化沙漠標籤。至於地方對美術館的規畫所提出的建議，縣府也將納入後續設計考量，讓場館更符合地方需求。

文化觀光處長謝明璇指出，美術館將以「典藏展示型美術館」為基礎，發展為「縣級公共美學平台」，建築設計以「由城市進入、向水岸展開」為理念，結合周邊公園、水岸景觀及戶外藝術展示，讓藝術融入民眾生活。

她說，美術館新建工程的開發可行性、交通條件、環境技術、文化意象及城市發展效益等面向評估後，才選定社口藝術水岸園區，未來規畫總樓地板面積約8800平方公尺，其中展覽空間約2400平方公尺，為現有雲林文化中心展覽館的兩倍以上，並設有教育及講堂、典藏研究與公共服務等空間

謝明璇指出，縣府推動美術館軟硬體並進，除硬體建設，12月將推出「雲林縣美術史」總述專書，並啟動藝術典藏品整飭計畫，系統性整理地方美術發展脈絡，因應美術館未來營運所需。

雲林縣政府計畫斥資10億元建造縣立美術館，經評估後地點曝光將落腳斗六水岸園區，今天舉行計畫啟動發布會，預計2029年動工。記者蔡維斌／攝影