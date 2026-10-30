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黃敏惠連4年獲天下標竿首長 嘉市永續幸福城市睽違10年重返非六都第一

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎。圖／嘉市府提供
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎。圖／嘉市府提供

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎，強調「信任是力量，幸福是方向」，將這份榮耀歸功於市民支持與市府團隊共同努力。

黃敏惠表示，即將卸任之際獲得雙項大獎肯定，格外珍惜這份榮耀。回顧17年施政歷程，她說，「這不是一個人的腳印，而是整個團隊共同走出的足跡。」從市民信任到市府團隊付出，每一步都是城市持續前進的力量。

黃敏惠指出，市民以「不分顏色，只要夠出色」期待，展現民主城市精神。市民認同與光榮感，是城市永續發展的重要根基，也讓市府團隊有動力持續擦亮嘉義招牌，提升市民生活品質。

財政紀律也是嘉市獲獎重要基礎。黃敏惠表示，嘉市連續16年未舉新債、連續8年零公共債務，營利事業銷售額連續7年創歷史新高。面對疫情、風災及國際經濟挑戰，市府持續穩健理財，將有限資源投入公共建設與市民所需服務，讓孩子安心成長、青年勇敢追夢、長輩安心樂齡。

天下雜誌分析，標竿縣市首長關鍵，在於能否為城市創造光榮感，並善用地方優勢，建立獨特的城市定位。黃敏惠任內維持穩健財政，在撙節開支的同時，仍將資源精準投入公共服務，展現小城市治理特色。

在永續幸福城市調查中，嘉市以615.33分拿下縣市競爭力非六都第一，天下雜誌以「小而美逆襲」形容其表現，肯定嘉市透過長期耕耘與持續創新，逐步提升城市競爭力。

醫衛與健康更是嘉市優勢項目，蟬聯非六都第一。市府近年推動協助失智家庭「憶嘉人六支箭」、行動花甲食堂及整合連續性照護服務，全市無障礙公車比例也達100%，協助長者外出、參與社會，打造高齡友善環境。相關政策提前布局，嘉市今年也獲天下雜誌「慢老城市」調查非六都第一。

此外，天下雜誌今年首度辦理「青年友善城市」調查，嘉市以630.67分獲得非六都第2名。調查指出，地方政府要留住青年的「人」與「心」，除了資源與產業條件，更須依城市特色打造適切政策。嘉市透過在地觀光及地方創生，吸引返鄉青年投入地方發展，為城市注入活力，也讓青年看見在嘉義扎根機會。

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（右）北上領獎。圖／嘉市府提供
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（右）北上領獎。圖／嘉市府提供

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（右）北上領獎。圖／嘉市府提供
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（右）北上領獎。圖／嘉市府提供

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（左四）北上領獎。圖／嘉市府提供
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠（左四）北上領獎。圖／嘉市府提供

天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎。圖／嘉市府提供
天下雜誌今天公布2026天下標竿城市調查，嘉義市長黃敏惠連續第4年獲選全國施政標竿首長，嘉市以615.33分拿下「永續幸福城市」非六都第一，睽違10年再度奪冠。黃敏惠北上領獎。圖／嘉市府提供

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