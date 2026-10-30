腦中風福音 成大斗六分院設雲林唯一「健保復健病房」助練回生活能力

中央健康保險署推動「健保復健病房試辦計畫」，選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天由健保署長陳亮妤主持啟動儀式。院方表示，這是雲嘉嘉南地區唯二的試辦醫院，規畫30床，設有模擬居家的「元氣屋」，透過醫院轉介，讓腦中風病人在黃金6個月接受強度復健，把生活能力練回來。

今天成大健保復健病房啟動儀式，由健保署長陳亮妤、立委劉建國、雲林縣衛生局長曾春美、成大醫院斗六分院長何宗憲共同主持，各大醫院代表出席。

何宗憲表示，院方投入PAC(急性後期照護）7年，照護168位腦中風病友，統計資料顯示，病友的日常生活功能分數，從入院時的35.33分進步到結案時的67.92分，因腦中風黃金復健期為180天，目前PAC制度最長只能照護90天，與黃金復健期還有一段時間落差，因此透過健保署計畫，設置縣內唯一的健保復健病房，提供更完善的復健訓練。

他說，復健病房將設30床，試辦對象為腦中風發作後一個月內、中或中重度患者，經評估醫療狀況穩定，具足夠體力、積極復健潛能者，再由醫院轉介到復健病房。

他表示，復健病房患者將每天提供2至5小時高強度訓練，設有物理治療區重建核心行動力，同時更打造模擬居家環境的「成家元氣屋」及輔具借用站，讓患者在恢復期可模擬一些返家後的生活，包括簡單的盥洗如廁和用餐，早日恢復生活自理能力，減輕家庭負擔。

劉建國說，醫療照護不應只看做多少治療，更重要的是要看病人恢復到什麼程度，因此，該計畫導入「論質計酬」制度，不像一般醫療給付以治療為計算基礎，而是進一步重視病人實際恢復多少功能為基準，這也為未來健保支付制度改革提供重要參考，未來會持續爭取擴大雲林在地復健醫療量能。

曾春美也表示，未來個案住院可延長至6個月，對復健具正面效益，將來可結合現有的復健體系建構更完善的照護。

陳亮妤指出，台灣每年約增3至5萬名中風患者，每五人就有年輕型中風患者，健保署特別借鏡日本小倉模式，試辦復健病房模式，不僅要把肌力練回來，更要練習回家後怎麼生活，為患者補上回家的最後一哩路，尤其台灣進入超高齡社會，政策要從「照顧失能」轉向「減少失能」，未來會挹注更多資源投入該領域。

健保署推動「健保復健病房試辦計畫」選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天啟動儀式各大醫院代表觀摩元氣屋幫助患者恢復生活能力的過程。記者蔡維斌／攝影

健保署推動「健保復健病房試辦計畫」選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天啟動儀式各大醫院代表觀摩元氣屋幫助患者恢復生活能力的過程。記者蔡維斌／攝影

健保署推動「健保復健病房試辦計畫」成大醫院斗六分院設立元氣屋，並由專業治療師協助患者恢復生活能力。記者蔡維斌／攝影

中央健康保險署推動「健保復健病房試辦計畫」，選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天由健保署長陳亮妤主持啟動儀式。記者蔡維斌／攝影