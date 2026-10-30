腦中風福音 成大斗六分院設雲林唯一「健保復健病房」助練回生活能力
中央健康保險署推動「健保復健病房試辦計畫」，選在全台10家醫院試辦，雲林唯一設在成大醫院斗六分院，今天由健保署長陳亮妤主持啟動儀式。院方表示，這是雲嘉嘉南地區唯二的試辦醫院，規畫30床，設有模擬居家的「元氣屋」，透過醫院轉介，讓腦中風病人在黃金6個月接受強度復健，把生活能力練回來。
今天成大健保復健病房啟動儀式，由健保署長陳亮妤、立委劉建國、雲林縣衛生局長曾春美、成大醫院斗六分院長何宗憲共同主持，各大醫院代表出席。
何宗憲表示，院方投入PAC(急性後期照護）7年，照護168位腦中風病友，統計資料顯示，病友的日常生活功能分數，從入院時的35.33分進步到結案時的67.92分，因腦中風黃金復健期為180天，目前PAC制度最長只能照護90天，與黃金復健期還有一段時間落差，因此透過健保署計畫，設置縣內唯一的健保復健病房，提供更完善的復健訓練。
他說，復健病房將設30床，試辦對象為腦中風發作後一個月內、中或中重度患者，經評估醫療狀況穩定，具足夠體力、積極復健潛能者，再由醫院轉介到復健病房。
他表示，復健病房患者將每天提供2至5小時高強度訓練，設有物理治療區重建核心行動力，同時更打造模擬居家環境的「成家元氣屋」及輔具借用站，讓患者在恢復期可模擬一些返家後的生活，包括簡單的盥洗如廁和用餐，早日恢復生活自理能力，減輕家庭負擔。
劉建國說，醫療照護不應只看做多少治療，更重要的是要看病人恢復到什麼程度，因此，該計畫導入「論質計酬」制度，不像一般醫療給付以治療為計算基礎，而是進一步重視病人實際恢復多少功能為基準，這也為未來健保支付制度改革提供重要參考，未來會持續爭取擴大雲林在地復健醫療量能。
曾春美也表示，未來個案住院可延長至6個月，對復健具正面效益，將來可結合現有的復健體系建構更完善的照護。
陳亮妤指出，台灣每年約增3至5萬名中風患者，每五人就有年輕型中風患者，健保署特別借鏡日本小倉模式，試辦復健病房模式，不僅要把肌力練回來，更要練習回家後怎麼生活，為患者補上回家的最後一哩路，尤其台灣進入超高齡社會，政策要從「照顧失能」轉向「減少失能」，未來會挹注更多資源投入該領域。
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