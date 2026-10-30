高鐵嘉義站往返嘉市區接駁運能將提升！立法委員王美惠今天表示，經與嘉市長黃敏惠及市府團隊共同向行政院爭取，交通部公路局昨天核定快捷公車BRT增班方案，預計11月1日起實施，每周增加26班次，優先改善尖峰時段接駁需求。王美惠強調，嘉義市交通建設需要長遠規畫，但眼前民眾搭車不便的問題更應立即解決。

這次增班將增加7212「C」路線，也就是「高鐵嘉義站—嘉義市轉運中心（台鐵嘉義站後站）」區間車班次。周一至周四每天增加2班，分別為高鐵嘉義站下午5時發車、嘉義市轉運中心下午4時30分發車；周五至周日每天增加6班，高鐵嘉義站增開下午5時、晚間7時及8時班次，嘉義市轉運中心則增開下午4時、晚間6時30分及7時30分班次。增班方案預計11月1日起實施，至2027年6月30日止。相關費用依原接駁公車合約辦理，由公路局及高鐵公司負擔，不增加地方政府財政負擔。

王美惠指出，10月14日她與黃敏惠及市府團隊拜會行政院長卓榮泰，針對嘉義市交通建設及高鐵接駁問題交換意見，會中達成增加BRT班次的共識。經交通部、公路局、鐵道局及高鐵公司研議後，公路局正式核定增班方案，將透過增加接駁班次，改善民眾往返高鐵嘉義站與市區的交通服務。

王美惠表示，長期以來，高鐵嘉義站往返嘉義市區的BRT接駁公車，尖峰時段經常出現一位難求的情況，民眾候車時間長，尤其傍晚及晚間的接駁需求更應受到重視。要讓民眾願意搭乘大眾運輸，關鍵在於班次充足、搭乘方便，必須先解決實際需求，才能逐步培養搭乘習慣。

王美惠強調，嘉義市交通改善不能只著眼於長期建設，眼前民眾通勤、轉乘及往返高鐵站的需求，同樣需要立即回應。她感謝黃敏惠及市府團隊共同提出改善需求，促成此次BRT增班，也將持續關注實際搭乘情形，爭取更符合民眾需求的大眾運輸服務。

高鐵嘉義車站快捷公車BRT每周增加26班，11月1日上路。記者魯永明／攝影