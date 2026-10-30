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罰不怕？阿里山小火車鐵軌屢遭擅闖 近兩月又有9名遊客挨罰

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
林業鐵路及文化資產管理處9月會同警方聯合取締，當場查獲7名遊客違法行走於林鐵本線約66公里250公尺處。圖／林鐵處提供
林業鐵路及文化資產管理處9月會同警方聯合取締，當場查獲7名遊客違法行走於林鐵本線約66公里250公尺處。圖／林鐵處提供

阿里山林業鐵路沿線風景優美，吸引遊客健行拍照，卻有人直接走上鐵道，前年12月有名婦人因此遭撞飛，列車誤點1小時。林鐵及文化資產管理處持續與警方聯合取締，至今已有37人違法受罰，近期再查獲9名遊客違規行走軌道，將依鐵路法函送裁罰，每人最高可罰5萬元。

林鐵處9月22日會同阿里山派出所取締，從二萬平車站沿鐵路往嘉義方向巡查，當場查獲7名遊客違法行走軌道；10月22日再度執行勤務，又查獲2名遊客前往眠月線後，返程時違法行走鐵道，雖近期違法行走軌道情形逐漸減少，但仍有部分遊客心存僥倖。

林鐵處表示，阿里山林鐵2024年7月6日全線通車後，嘉義至阿里山恢復列車往返行駛，至今仍有遊客擅闖鐵道，持續與嘉義縣警察局竹崎分局合作，加強沿線巡查及取締，2024年12月至今年8月，已執行40次聯合取締行動，共有37名民眾因違法受罰。

林鐵處表示，民眾若想前往眠月線及一葉蘭自然保留區，可搭乘林鐵至沼平車站，再沿步道往姊妹潭方向，依「塔山登山步道」指標前往木棧平台登山口進入眠月線；前往「二萬平樹抱石」也有步道路徑可走，切勿擅自進入鐵道，以免危及自身及列車行車安全。

林業鐵路及文化資產管理處10月會同警方聯合取締，當場查獲2名遊客違法行走於林鐵眠月線2公里處。圖／林鐵處提供
林業鐵路及文化資產管理處10月會同警方聯合取締，當場查獲2名遊客違法行走於林鐵眠月線2公里處。圖／林鐵處提供

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