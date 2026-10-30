武陵農場116年櫻花季管制時程出爐 11月起客房及團客一日遊預約

年度最受矚目的粉紅浪漫盛事武陵櫻花季，武陵農場今天公布「116年度櫻花季」交通與人流管制期程，管制時間定於明年2月13日至3月1日共17天。為維護園區生態環境、道路順暢及遊客之賞櫻品質，管制期間園區將實施全面性總量管制，非取得通行證之車輛不得隨意入園。

武陵農場住宿、露營及團體旅遊預約管道，將自11月起分階段開放登記，相關時程規劃，一、 二月客房預約開放時間：11月1日上午 8時30分起。櫻花季期間客房需求踴躍，請有意於櫻花季期間入住農場旅客，準時至武陵農場官方訂房系統辦理預約。

團體旅客一日遊預約開放時間：11月10日上午9時起。針對各大旅行社及團體參訪需求，預計於當日上午全面開放櫻花季期間之團體一日遊行程登錄與預約。露營區營位預約開放時間：12月1日上午8時起。

武陵農場提醒，櫻花季期間每日進出人流與車輛數均設有嚴格上限，未完成預約之民眾切勿貿然開車前往，以免因管制受阻影響遊興。各項詳細管制規範、接駁交通指引及最新預約系統連結，可關注武陵農場官方網站最新公告。