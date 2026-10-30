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從物資到陪伴 芥菜種會台南生活照顧中心擴倉啟用要強化在地支持網絡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
社工家庭訪視，深入了解家庭居住環境、經濟壓力與照顧負擔，與家庭共同尋找改善方法，陪伴脆弱家庭穩定生活、逐步自立。圖/芥菜種會提供
社工家庭訪視，深入了解家庭居住環境、經濟壓力與照顧負擔，與家庭共同尋找改善方法，陪伴脆弱家庭穩定生活、逐步自立。圖/芥菜種會提供

基督教芥菜種會「台南生活照顧中心」今天啟用揭牌，邀請內政部政務次長馬士元等見證「台灣生活照顧服務量能提升」。

該會表示，因應日益增加家庭照顧與災害救助需求，將原有倉儲空間擴充三倍，生活物資儲備量也由1個月提升至4個月。生活照顧中心透過「助人網供需服務平台」，讓脆弱家庭自主選擇生活物資，更精準符合實際需求，並結合社工訪視持續關懷，從生活需求深入了解家庭處境，提供更完整生活照顧支持。

馬士元表示，公部門資源有限，但要全面關照社會各角落的需求，仰賴的正是如芥菜種會這樣長年深入基層、深耕脆弱家庭的社福團體。他肯定芥菜種會設立台南生活照顧中心，成為平時扶助脆弱家庭、災時救援的基地，深入社區提供安心照顧。

芥菜種會執行長李肇家表示，物資援助的價值，在於讓社會資源真正回應家庭需要，而生活照顧中心扮演連結需求與資源的重要角色。透過「助人網供需服務平台」，尊重家庭自主選擇物資的權利，減少供需落差，讓每一份支持都能更精準地運用。

他指出，物資需求也可以反映家庭更深層的生活困境，「一個家庭選擇即食食品，背後可能是缺乏瓦斯爐、電鍋，或沒有適合料理的空間。」社工透過家庭訪視，進一步了解居住環境、經濟壓力及照顧負擔，與家庭共同尋找改善方法，讓物資支持成為持續關懷與家庭扶立的媒介。

台南生活照顧中心也增設冷凍倉儲設備，將「暖心熟食箱」每月服務量能由80箱提升至2800箱。芥菜種會「以工帶振」培力夥伴製作暖心熟食箱，提供紅燒牛腩、梅干扣肉等多種家常料理冷凍調理包，透過電鍋簡單加熱，就能讓熱騰騰的家常料理端上餐桌，減輕照顧者每日備餐的負擔，也讓一家人有更多時間圍坐共餐，在忙碌的生活中共享一頓溫暖的晚餐。

李肇家表示，生活照顧中心1至9月全台家庭受益達51220人次，較去年同期增加9280人次，成長約22%，服務規模持續擴大。台南生活照顧中心承擔台中到屏東的物資儲存與配送任務，也是台灣災後緊急物資聯防重要據點，在楠西地震及丹娜絲颱風災害期間，發揮緊急物資調度與救助支援功能。日常服務及災害應變需求增加，原有空間隨著服務量增加逐漸不敷使用，今年更因颱風豪雨造成倉儲淹水受損。新址擴充倉儲空間、增加物資儲備及優化整備配送流程，強化日常生活照顧與災害發生時的物資調度能力。

芥菜種會「台南生活照顧中心」啟用，內政部政務次長馬士元（右三）、基督教芥菜種會執行長李肇家（左三）共同見證台灣家庭照顧量能提升。圖/芥菜種會提供
芥菜種會「台南生活照顧中心」啟用，內政部政務次長馬士元（右三）、基督教芥菜種會執行長李肇家（左三）共同見證台灣家庭照顧量能提升。圖/芥菜種會提供

現場展示助人網供需服務平台及「以工帶振」夥伴示範生活照顧箱打包作業。圖/芥菜種會提供
現場展示助人網供需服務平台及「以工帶振」夥伴示範生活照顧箱打包作業。圖/芥菜種會提供

「暖心熟食箱」提供家常料理冷凍調理包，簡單加熱就能享用熱騰騰的餐點。圖/芥菜種會提供
「暖心熟食箱」提供家常料理冷凍調理包，簡單加熱就能享用熱騰騰的餐點。圖/芥菜種會提供

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