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舊嘉市府點燈後拉圍籬市民撲空失望 市府：簽約半年後開放

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢財稅局長何季嬬。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢財稅局長何季嬬。記者魯永明／翻攝

嘉義市歷史建築舊嘉義市政府（原嘉市公所）歷經多年修復，日前舉行整建落成點燈儀式，吸引民眾拍照打卡，不過，儀式結束後，建物周邊拉起圍籬，讓不少市民撲空。議員上午質詢，質疑市府既辦落成點燈，卻又將建築物圍起來，應主動向民眾說明，避免遊客興沖沖前往失望而歸。

市議員陳家平質詢，舊嘉市公所點燈後，第2天就有許多民眾及遊客前往，相關畫面在網路曝光，成為民眾分享焦點，顯示大家對這處歷史建築重新亮相充滿期待。但民眾到現場，發現周邊又被圍籬圍住，無法近距離欣賞，難免感到錯愕。要求市府說明點燈後重新圍設的原因，以及後續開放時程。

財稅局長何季嬬答詢，舊嘉市公所修復完成後，市府積極招商，希望讓這棟歷史建築盡快活化再利用，去年12月公告招商，5月評選出最優申請廠商，9月1日完成議約程序，預計11月中旬與業者式簽約。

何季嬬說，完成簽約後，市府將把建築物一、二樓點交業者，業者取得場地後還需要進行內部裝修，預估裝修期約6個月，完成後才能對外營運。因此，點交及後續裝修作業完成前，現階段必須維持圍籬管制。

陳家平提醒，舊嘉市公所是重要歷史地標，經多年修復才重新亮相，市民及外地遊客都相當期待，市府既然舉辦點燈儀式，就應同步透過網路等管道清楚說明目前尚未開放，讓民眾掌握實際狀況，避免專程前往卻撲空。

陳家平也關心舊市公所地下停車場工程進度，強調觀光景點除了建築特色及文化內涵，周邊停車便利性也攸關遊客造訪意願，要求市府加速推動。何季嬬答覆，地下停車場原先規畫結構設計完成，目前工程動工，將朝如期如質完工目標推進。

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