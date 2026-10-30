12公尺高巨型氣偶現身安平！朗萌綺盟登場打造最療癒港灣

「跟朗萌綺盟一起來台南」今天開幕，包括12公尺高水上巨型氣偶、2座5公尺高陸上氣偶及多處特色裝置，即日起至12月6日在安平漁人碼頭等地展出37天，打造安平秋冬觀光新亮點。

朗萌綺盟由「角落小夥伴」創作者、日本插畫家橫溝友里打造，以圓潤可愛的小生物為主角。此次12公尺高水上氣偶由「大山椒魚」與「小島」擔綱，搭配藍白水手帽；另有2座5公尺高陸上氣偶，包括手捧東山咖啡的「狐狸」，以及依偎在巨大布丁上的「小耳朵同盟」海獺與水獺，融合台南在地特色。

副市長葉澤山表示，安平是國際知名的觀光景點，不僅擁有美麗港灣，更是台灣歷史發展的重要起點，透過大型IP裝置，讓傳統歷史景觀增添活潑可愛的元素，也讓不同年齡層的旅客都能找到旅遊樂趣。自2022年起持續在安平舉辦人氣IP裝置展出，累計吸引超過330萬人次參訪，今年的朗萌綺盟圓滾滾的模樣格外討喜，相信安平漁人碼頭可說是「全台灣最療癒、最萌的港灣」。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，活動邁入第5年，展區串聯安平漁人碼頭、安億公園、安平遊憩碼頭及Tabe札哈木樂原4大區域，設置15座結合台南景點與甜食元素的拍照板，並擴大夜間光環境。燈光秀平日晚間6時至8時、假日晚間6時至9時，每半小時演出1次，每次約3分鐘。

活動除大型氣偶外，夜間還有燈光秀，假日安排街頭藝人、特色市集及限定快閃店。民眾也可順遊安平古堡、安平樹屋、億載金城、東興洋行及安平老街，品嚐清燙牛肉、蚵仔煎、蝦捲、蝦餅等在地美食，或搭乘港區及運河遊船，體驗安平歷史文化與水岸風光。

觀旅局說，活動期間每周六、日下午2時至晚上8時，民眾與任選8個不同拍照板合照，並上傳個人社群平台，即可至安平漁人碼頭主展區服務台兌換「朗萌綺盟IP限定小提燈」，每人限領1個，每日數量有限，送完為止。限定快閃店於10月31日至12月6日進駐安億公園，展售台南限定周邊商品；假日下午3時起另有市集及街頭藝人表演。

「跟朗萌綺盟一起來台南」今天起至12月6日在安平漁人碼頭等地展出37天，包括12公尺高水上巨型氣偶、2座5公尺高陸上氣偶及多處特色裝置。圖／台南市政府提供

「跟朗萌綺盟一起來台南」今天起至12月6日在安平漁人碼頭等地展出37天，包括12公尺高水上巨型氣偶、2座5公尺高陸上氣偶及多處特色裝置。圖／台南市政府提供

「跟朗萌綺盟一起來台南」今天起至12月6日在安平漁人碼頭等地展出37天，包括12公尺高水上巨型氣偶、2座5公尺高陸上氣偶及多處特色裝置。圖／台南市政府提供