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嘉市公園遮蔭率低溜滑梯曝曬高溫危害兒童 議員要求限期改善

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員黃思婷（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃思婷（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

極端氣候加劇，嘉義市公園遮蔭不足問題浮上檯面！市議員黃思婷上午質詢，嘉市公園遮蔭覆蓋率不到3分之1，不少兒童遊戲場溜滑梯、沙坑缺乏遮陽設施，經長時間曝曬後，表面溫度可能超過攝氏40度、逼近50度，恐增加兒童燙傷風險。要求市府本會期結束前提出短期改善評估，優先處理設有溜滑梯、沙坑的公園，同步加強兒童遊戲區禁菸管理。

建設處長羅資政答詢，部分公園可透過植栽增加天然遮蔭，新設遊戲場將在設計階段加強檢討，既有公園則評估增設樹木或其他遮蔭設施，逐步改善使用環境。

黃思婷質詢，日前會勘中央廣場及其他公園，發現不少兒童遊戲場缺乏遮蔭設施，即使接近11月，日照依然強烈，遊具長時間曝曬後容易累積高溫，讓家長擔心孩子遊玩時燙傷。公園遮蔭覆蓋率不到3分之1，顯示問題並非個別場域，而有全面檢討的必要。

她指出，過去多次在議會要求市府於新闢公園規劃階段納入遮蔭設計，議會每年也支持相關預算，但部分新建公園仍未妥善處理。究竟是經費不足、設計規劃疏漏，還是執行出了問題，市府應釐清原因，不能讓公園設施蓋好了，卻因天氣太熱，讓家長不敢帶孩子前往。

黃思婷表示，公園不只是兒童遊戲空間，也是長者運動、民眾休憩的重要場所。遮蔭不足不僅影響使用舒適度，也可能降低民眾親近戶外的意願，讓公園無法充分發揮休閒功能。

黃思婷要求，市府應加快改善腳步，在本會期結束前提出短期評估及具體規劃，優先盤點設有溜滑梯、沙坑等遊具的公園，找出可立即改善的場域，避免改善工作只停留在檢討階段。

此外，她也要求市府同步檢討兒童遊戲區禁菸措施，透過設置明確告示、加強巡查及取締，減少兒童接觸二手菸的機會。羅資政表示，將持續檢討公園遮蔭設施與禁菸管理，並評估運用科技執法等方式加強管理，提升兒童遊戲環境的安全與品質。

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