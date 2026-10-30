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防機車摔滑！台南全國首創孔蓋防滑入法 逾28萬座拚2028年底改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局抽查檢測孔蓋防滑係數，以確保行車安全。圖／台南市工務局提供
台南市工務局抽查檢測孔蓋防滑係數，以確保行車安全。圖／台南市工務局提供

台南市政府為降低機車騎士行車風險，率全國之先將人、手孔蓋抗滑能力納入法規管理，目前全市列管面積達900平方公分以上的孔蓋逾28萬座，已完成改善近20萬座，改善率近7成，市府目標於2028年底前全面完成改善。

工務局表示，人、手孔蓋是維持道路管線正常運作的重要設施，但孔蓋材質與路面不同，尤其遇到雨天，若抗滑性能不足，容易增加機車騎士打滑、自摔風險。台南市政府自2020年1月1日起，即要求新設孔蓋抗滑值須達50 BPN（英式擺錘防滑值）以上，同年9月8日起，進一步要求重要路口未下地孔蓋也須符合相同標準。

2022年3月11日，台南市修正道路挖掘管理自治條例，將孔蓋抗滑能力納入法規管理，成為全國首創，更透過法規及改善計畫雙軌推動，要求各管線機構依核定期程，採取孔蓋下地、更換防滑孔蓋或施作防滑塗層等方式，提升道路安全。

中央也陸續跟進，2025年12月19日修正公布公路法第72條，明定管線機構設置或維修人、手孔蓋後，應與鄰接路面齊平，抗滑值不得低於交通部所定基準；交通部再於2026年7月29日修正公路用地使用規則第14條之1，規定未下地且面積達900平方公分的孔蓋，抗滑值須達50 BPN以上，地方政府訂定的標準也不得低於中央規定。

工務局表示，目前全市列管面積達900平方公分以上的孔蓋逾28萬座，已改善近20萬座，改善率近7成，預計2028年底前全面完成。工務局並於2026年10月27日針對中華電信及台電所設置的孔蓋進行實地抽測，檢測結果均符合規定；孔蓋抗滑值須達50 BPN以上，未符合標準者，管線機構應依法負起改善責任。

除了加速改善，工務局也將強化後續管理，透過道路挖掘管理系統逐顆列管孔蓋抗滑值、改善方式及完成時間，並要求新設或改善完成的孔蓋，於完工回報時一併填報相關資料。

工務局指出，2027年度起將針對已回報完成改善的孔蓋辦理抽驗，透過系統資料列管及實地查核雙重把關，確認改善成果符合規定，持續督促各管線機構依期限完成改善，降低孔蓋打滑風險。

台南市工務局抽查檢測孔蓋防滑係數，以確保行車安全。圖／台南市工務局提供
台南市工務局抽查檢測孔蓋防滑係數，以確保行車安全。圖／台南市工務局提供

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