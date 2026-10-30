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台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

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台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南車站公共鋼琴爆紅，光復節連假擠滿人潮。圖／取自黃偉哲粉專
台南車站公共鋼琴爆紅，光復節連假擠滿人潮。圖／取自黃偉哲粉專

台南車站公共鋼琴爆紅，吸引民眾自備樂器接力演出，車站大廳宛如音樂廳，卻也衍生商業招生、擴音演奏及影響旅客動線等問題。台鐵昨天突然張貼「站區內禁止未經申請樂器演奏」公告，引發民眾質疑是否全面禁止演奏。

經台南市政府出面溝通，站方昨晚撤除公告，今天上午改貼新公告，明定不得從事商業行為、使用擴音器及影響旅客動線，盼兼顧公共安全與藝文活動。

台南車站新站地下一樓公共鋼琴人氣攀升，不僅吸引鋼琴好手演奏，也有民眾自備其他樂器加入，讓車站大廳充滿音樂氣息。不過，卻發現有人利用公共鋼琴演奏進行招生，還搭設紅布條、使用擴音器，甚至影響旅客通行，引發民眾投訴。

台鐵昨天在公共鋼琴周邊張貼公告，明訂站區內禁止未經申請樂器演奏，並強調此處屬公益表演空間，嚴禁收費等商業行為。若演奏影響旅客權益、擾亂公共安寧或妨礙通行，將依旅客運送契約勸阻，屢勸不聽者將依法請離車站並拒絕運送。

公告一出引發正反意見，有民眾擔心公共鋼琴演奏空間遭限縮，甚至誤以為所有樂器演出都將禁止。台南市政府表示，市長黃偉哲高度重視，責成市府與台鐵溝通，釐清公告內容，避免造成民眾誤解。

市府指出，理解台鐵維護旅客通行權益、公共安全及車站廣播品質的考量，也希望公共空間在不影響車站正常運作下，保有藝文交流的活力。經溝通後，站方昨晚8時許撤除原公告，今天上午重新張貼公告，提醒民眾不得從事商業行為、使用擴音器或影響旅客動線。

市府表示，樂見公共空間成為民眾分享音樂、交流藝術的平台，但車站主要功能仍是提供旅客安全、順暢的搭乘環境，大型樂團進駐或使用擴音設備，可能影響旅客通行及列車廣播，因此尊重台鐵依管理權責訂定相關規範。

台南車站公共鋼琴預計擺放3年，自啟用以來演奏者絡繹不絕，連前總統蔡英文也在社群媒體發文，笑問台南車站是否已經變成「台南歌劇院」或「台南音樂廳」，並點名向黃偉哲及立委陳亭妃提問，讓公共鋼琴話題持續延燒。

日前台南應用科技大學音樂系主任、知名音樂人林隆璇，與曾獲總統教育獎的視障學生陳俊豪在車站四手聯彈，吸引大批旅客駐足，黃偉哲也到場聆聽。黃偉哲表示，市府已與台鐵協調加派人力引導人流，並調整鋼琴位置，兼顧旅客通行及演奏空間。

這架公共鋼琴由已故前台南市警察局長王文忠及遺孀楊雪蓮與家人捐贈。台南是王文忠公職生涯最後一站，也是退休之地，適逢台南車站新站啟用，家人將陪伴多年的鋼琴捐出，盼回饋台南。黃偉哲感謝扶輪社協助媒合，讓鋼琴在台南車站延續新的篇章，成為城市與旅人交流的音樂平台。

台南車站公共鋼琴爆紅，也吸引眾多民眾自備樂器表演，車站大廳宛如音樂廳，站方昨天貼出「站區內禁止未經申請樂器演奏」，掀起議論，台南市府前往溝通了解後，上午已改貼新公告，提醒不得有商業行為、影響動線等事項。圖／讀者提供
台南車站公共鋼琴爆紅，也吸引眾多民眾自備樂器表演，車站大廳宛如音樂廳，站方昨天貼出「站區內禁止未經申請樂器演奏」，掀起議論，台南市府前往溝通了解後，上午已改貼新公告，提醒不得有商業行為、影響動線等事項。圖／讀者提供

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