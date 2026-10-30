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台南麻豆公設地解編跨大步！釋出3.32公頃建地 增公園、停車場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，公五變更後示意圖。圖／都發局提供
台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，公五變更後示意圖。圖／都發局提供

台南市政府推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。未來配合土地整體開發，預計可釋出約3.32公頃住宅區等可建築土地，並取得約1.8公頃公共設施用地，兼顧地主權益與居民生活需求。

都市發展局表示，所謂「公共設施保留地」，就是都市計畫中預留作為公園、道路等公共設施使用的土地。部分土地多年未開闢，地主使用受到限制，居民也遲遲等不到公共設施。本次檢討就是要重新盤點需求，讓土地有機會重新利用，也讓地方需要的公共設施逐步落實。

本次規畫透過「跨區市地重劃」，將不同位置的土地納入整體規畫、整理及重新分配，範圍包含公三、公五及多處公園兼兒童遊樂場用地等，重劃總面積約5.65公頃。藉由整體開發，可減少政府逐筆徵收土地的經費負擔，同時推動公共設施開闢。

都發局表示，對居民而言，未來規畫不只有更多綠地與休憩空間，也將配合排水需求，設置可兼作滯洪池的公園，在大雨時暫時蓄水，協助減輕地區排水負擔；另新增停車場用地，回應地方停車需求。增加約3.32公頃住宅區等可建築土地，也可望為麻豆增加發展空間。

都發局提醒，本案已通過內政部都委會審議，後續仍須辦理再公開展覽及相關法定程序，並非立即開放建築。將於再公開展覽時說明方案內容，讓民眾及相關土地權利人了解調整情形、表達意見，持續推動土地活化與公共環境改善。

台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，公三變更後示意圖。圖／都發局提供
台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，公三變更後示意圖。圖／都發局提供

台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，跨區重劃變更位置示意圖圖3-公五變更後示意圖。圖／都發局提供
台南市推動麻豆交流道附近地區都市計畫檢討，跨區重劃變更位置示意圖圖3-公五變更後示意圖。圖／都發局提供

公園 停車場 台南 都市計畫

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