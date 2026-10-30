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風災致嘉義樹木園步道封閉逾1年 修復完工期曝

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
擁有119年歷史的嘉義樹木園，是嘉義縣市重要休閒兼觀光景點，也是林業試驗所推動「國家植物方舟」計畫基地，每年吸引超過百萬人次，去年丹娜絲颱風重創園區，至今超過1年，主要步道未修復封閉。記者魯永明／攝影
擁有119年歷史的嘉義樹木園，是嘉義縣市重要休閒兼觀光景點，也是林業試驗所推動「國家植物方舟」計畫基地，每年吸引超過百萬人次，去年丹娜絲颱風重創園區，至今超過1年，主要步道未修復封閉。記者魯永明／攝影

擁有119年歷史的嘉義樹木園，是嘉義縣市重要休閒兼觀光景點，也是林業試驗所推動「國家植物方舟」計畫基地，每年吸引超過百萬人次，去年丹娜絲颱風重創園區，至今超過1年，主要步道修復封閉，遊客質疑行政效率。林試所嘉義研究中心表示，步道修復工程預計今年底完工。

日前薔琵颱風來襲，嘉義樹木園未出現樹倒，僅部分樹木枝幹斷裂，災情輕微。去年丹娜絲颱風重創園區，園區有123種、約5200株樹木，268棵倒伏、181株主幹斷裂，超過3000枝條折損，受損嚴重樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木及巴西橡膠樹，災後清運木材及枝葉總量超過400噸。

修復緩慢原因，園區樹木兼具研究與教育價值，倒木並非全數移除，而是依專業評估規畫再利用，包括提供植物及木材研究使用、具有經濟價值木材回收再利用，以及製作堆肥、土壤改良材料，循環利用。除樹木園步道修復受關注，與毗鄰園區嘉義公園正在推動雙園縫合工程，由北排水維新支線護岸改善工程，串聯2園區，工程圍籬日前受強風吹襲倒塌，市府要求施工廠商拆除。

市府表示，北排水維新支線護岸改善工程預計下個月完工，改善河岸安全，打造串聯市府管理嘉義公園，以及林試所嘉義研究中心管理的嘉義樹木園水岸廊道，提供市民兼具防災與休憩功能的友善空間。

嘉義樹木園兼具生態保育、植物研究與休閒遊憩功能，如何在颱風災後加快修復腳步，同時提升園區防災韌性，備受外界關注。隨著護岸工程即將完工、步道修復預計年底完成，未來透過嘉義公園與樹木園的空間串聯，有望讓兩大綠地從相鄰景點進一步整合，打造更完整的城市綠色休閒廊道。

日前薔琵颱風來襲，嘉義樹木園未出現樹倒，僅部分樹木枝幹斷裂，災情輕微。記者魯永明／攝影
日前薔琵颱風來襲，嘉義樹木園未出現樹倒，僅部分樹木枝幹斷裂，災情輕微。記者魯永明／攝影

擁有119年歷史的嘉義樹木園，是嘉義縣市重要休閒兼觀光景點，也是林業試驗所推動「國家植物方舟」計畫基地，每年吸引超過百萬人次，去年丹娜絲颱風重創園區，至今超過1年，主要步道未修復封閉。記者魯永明／攝影
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嘉義 樹木 修復 步道

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