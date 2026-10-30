嘉義火車站地下道封閉施工 街友半夜搭蚊帳睡路上嚇壞騎士

極端氣候強降雨頻繁，嘉義市政府為改善火車站周邊長期積淹水問題，配合鐵路高架化及國土署中山路、林森西路口人行道改善工程，將火車站前人行地下道改建滯洪池，人行地下道封閉，工程預計明年3月底完工。不過，地下道長期是街友遮風避雨棲身處，封閉施工，街友去處引發關注，近日有機車騎士深夜行經中央噴水圓環，赫然發現車流旁竟出現一頂粉紅色蚊帳，底下躺著1名熟睡街友，讓路過騎士嚇一大跳，擔心不小心輾壓發生意外。

深夜車流不斷，街友直接在圓環周邊搭蚊帳露宿，險象環生，令人捏一把冷汗，引發民眾網友討論質疑，是否因火車站前地下道封閉施工，導致原本在地下道棲身街友無處可去，被迫流落街頭，呼籲市府正視街友安置需求，避免類似情況發生。

市府工務處表示，火車站前人行地下道改建滯洪池工程動工，完工後預計可增加約1700立方公尺蓄洪量，有助改善周邊排水及積淹水問題。目前地下道出入口配合工程封閉，明年3月底完工，為因應極端氣候短延時強降雨，配合鐵路高架化工程及中山路、林森西路口人行道改善工程，推動火車站前人行地下道改建滯洪池，在不大幅增加新建工程下，提升都市防洪容量，以較低成本發揮最大效益。

針對街友安置問題，市府社會處表示，與受託單位志願服務協會合作，平日及假日加強街友常聚集公園等地點服務，主動關懷街友生活情況。對於有安置意願及需求街友，會視情況協助租屋，或安排入住人安平安站；發現街友身體疾病會協助就醫。

社會處指出，街友有行動及居住選擇自由，無法強制安置，須尊重個人意願，社工持續加強關懷輔導，協助有需求街友尋求適當安身處所。天氣轉涼寒流來襲，市府會提供保暖物資，協助街友入住平安站等處所。