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AI防溺、泳池收費平價 雲林造價最高6.2億元斗南運動中心啟用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
室內和室外泳池設施完善，空間美化，還有多項SPA等設施，且收費平價。記者蔡維斌／攝影
室內和室外泳池設施完善，空間美化，還有多項SPA等設施，且收費平價。記者蔡維斌／攝影

雲林縣造價最高以6.2億元建造頂級的斗南小東運動休閒中心，今天啟用，場館導入智慧運動科技、AI泳池防溺偵測系統及智能環保節能系統，並可教高齡者選擇個人化最佳的運動，設有室內外泳池及SPA三溫暖等設備，收費平價且未來將陸續推出優惠方案，縣長張麗善歡迎大家多運動顧健康。

位於斗南鎮小東工業區內的斗南健康運動中心斥資6億2千餘萬元，其中斗南鎮公所出資4200萬元，其餘由縣府籌措，113年4月開工今年完工。採ROT公私協力模式由新動像公司營運。今天開幕儀式由縣長張麗善、副縣長陳璧君、新動像董事長林聖鈺、斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、簡慈坊、張庭綺及多位代表、里長共同見證這座大型室內運動休閒場館。

使用多年的斗南鎮立游泳池設備老舊，配合崙子溪整治將拆除，地方希望重建，縣府選定斗南鎮小東市地重劃區現址興建新場館，運動中心外觀以棚架為概念融入農業意象，館內採現代化木構設計，挑空的空間有全台跨距最大的木樑結構，壯觀雄偉又具現代柔和感。

館內一樓設有室內游泳池、SPA池、烤箱、蒸氣室等設備；戶外另設有50公尺泳道；二樓有健身房、親子律動教室及多功能運動教室；三樓預留大面積空間將供匹克球及混合健身訓練等活動使用，同時也附設有休閒餐飲區及運動用品專賣店。

張麗善指出，雲林已有斗六國民運動中心、虎尾全民運動館，如今斗南小東休閒運動中心也應運而生，後續北港全民運動中心也已動土，預計明年興建完成，逐漸布局每個分局區都能有座專屬於鄉親的運動中心，帶動運動風氣深入每個家庭。

為推廣運動，收費平價，泳池只收80元，且銀髮族有公益免費運動時段，年滿65歲以上周一至週五上午6點至8點，下午3點到5點，身心障礙者及一名陪伴者免費進場，並推出斗南鎮民運動日、各里運動推廣貴賓券等優惠方案。林聖鈺表示，後續還有很多優惠，歡迎大家踴躍來健身。

館內還有提供各種AI系統，可選擇合適又安全的運動。記者蔡維斌／攝影
館內還有提供各種AI系統，可選擇合適又安全的運動。記者蔡維斌／攝影

健身房各項運動設施完善。記者蔡維斌／攝影
健身房各項運動設施完善。記者蔡維斌／攝影

6.2億元打造的斗南休閒運動中心今天啟用，提供一個現代化的運動空間。記者蔡維斌／攝影
6.2億元打造的斗南休閒運動中心今天啟用，提供一個現代化的運動空間。記者蔡維斌／攝影

室內和室外泳池設施完善，空間美化，還有多項SPA等設施，且收費平價。記者蔡維斌／攝影
室內和室外泳池設施完善，空間美化，還有多項SPA等設施，且收費平價。記者蔡維斌／攝影

6.2億元打造的斗南休閒運動中心今天啟用，提供一個現代化的運動空間。記者蔡維斌／攝影
6.2億元打造的斗南休閒運動中心今天啟用，提供一個現代化的運動空間。記者蔡維斌／攝影

現代化設備完善的泳池收費平價且有多項優惠。記者蔡維斌／攝影
現代化設備完善的泳池收費平價且有多項優惠。記者蔡維斌／攝影

健身房各項運動設施完善。記者蔡維斌／攝影
健身房各項運動設施完善。記者蔡維斌／攝影

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