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嘉義縣太保市四連霸里長車禍身亡 原訂11月28日里長選舉恐延期
嘉義縣太保市安仁里長陳政龍拚連任，今天下午不慎騎車自撞死亡，疑似心神過度勞累，無毒駕或酒駕，因選區僅2人參選，將停止里長選舉作業，另行選舉公告重新登記。嘉義縣選舉委員會表示，目前預估無法跟上年底選舉時程，將另行公告安仁里長選舉日期。
議員黃榮利說，陳政龍擔任安仁里長期間，盡心服務里民，平時積極處理地方大小事，與居民互動密切，地方對他的付出有目共睹，近期面對競爭者攻擊、網路霸凌，仍堅毅不屈，沒想到今天下午不幸離世，家屬相當悲痛，目前正忙著處理後事，也讓地方感到惋惜。
陳政龍擔任安仁里長16年，得票數逐年成長，今年力拚五連霸，2010年首度參選，獲得701票當選；2014年競選連任，獲得1107票連任；2018年再次連任，獲得1051票當選；2022年同額競選，獲得1415票再度連任；2026年再拚連任，不料在選舉前意外身亡。
嘉義縣選舉委員會表示，太保市安仁里共2人登記參選，其中1人過世，將依規定先辦理停止選舉公告，再另行公告舉辦選舉，重新開放有意參選者登記。原訂11月28日投票，依行政作業時程評估，安仁里長選舉恐怕無法配合年底選舉期程舉行，確切日期仍待另行公告。
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