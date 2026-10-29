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臺南城西焚化更新爐 預定明年正式營運

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
臺南市城西焚化更新爐預計116年正式營運。 照片取自臺南市政府
臺南市城西焚化更新爐預計116年正式營運。 照片取自臺南市政府

臺南市城西焚化更新爐預計116年正式營運，屆時每日處理量可達900公噸，年發電量預估達2億6,271萬度。臺南市長黃偉哲指示，加速完成試運轉及性能驗證，確保更新爐如期營運，並同步推進環境教育及戶外回饋設施啟用，評估城西舊廠後續利用，提升全市垃圾處理量能。

黃偉哲市長表示，城西更新爐是繼97年永康焚化廠啟用後，台南再度興建的新焚化設施，目前已進入試運轉階段。請環保局督促營運單位完成設備調校及性能驗證，確保如期如質於116年正式營運，並加速完善相關環境教育及回饋設施，讓新廠發揮垃圾處理與地方服務的雙重效益。

黃偉哲市長指出，垃圾處理是城市治理的重要議題，城西更新爐投入營運後，應優先處理台南每日產生的民生垃圾，強化自主處理量能。另外，也應通盤評估城西舊廠後續利用方式。請經發局、農業局及教育局等單位與環保局合作，持續推動垃圾分類、資源回收及廚餘再利用，從源頭減少廢棄物產生，降低焚化處理負擔。

南市府環保局表示，為補足垃圾處理缺口，推動安南區城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，更新爐是一座具25%以上發電效率的再生能源發電廠，未來每日可處理900公噸垃圾，年度發電量預估達2億6,271萬度，約可供應6萬4,580戶家庭一年用電。

城西焚化更新爐於112年12月28日正式開工，今年進入試運轉階段，於2月10日點火儀式、3月9日開始烘爐、5月21日開始投料試運轉、12月開始連續運轉性能測試，並預計於明年啟用。

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臺南 黃偉哲 環保局

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