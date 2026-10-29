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日本人氣IP「朗萌綺盟」水上氣偶 現身安平港

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
日本療癒系人氣IP「朗萌綺盟」即將於10月31日萌趣登陸台南。 照片取自台南市政府
日本療癒系人氣IP「朗萌綺盟」即將於10月31日萌趣登陸台南。 照片取自台南市政府

日本療癒系人氣IP「朗萌綺盟」即將於10月31日萌趣登陸台南！台南市長黃偉哲29日前往安平漁人碼頭立驛國際運河遊船搭乘處，搶先開箱水上大型氣偶，揭開「2026跟朗萌綺盟 一起來台南」活動的可愛面貌。

黃偉哲市長表示，台南市府自111年起連續辦理安平IP裝置展出，今年邁入第五年，過去累計吸引超過333萬人次到訪，展現活動帶動觀光的效益。今年特別引進日本創作者橫溝友里的療癒系IP「朗萌綺盟」，透過大型氣偶、燈光展演及在地特色拍照裝置，讓民眾白天欣賞港灣風光、與人氣角色合影，夜晚感受光影交織的安平風情，歡迎大家安排台南輕旅行，來到漁人碼頭、安平老街等，探索台南多元的城市面貌。

觀光旅遊局表示，今年活動以「大山椒魚」及「小島」為主角，打造高達12米的水上大型氣偶，頭戴藍白水手帽，為安平港灣增添可愛亮點；另有「狐狸」手捧東山咖啡，以及「海獺與水獺」雙人組癱坐在巨大布丁上的2座5米高陸上氣偶，搭配夜間燈光秀，呈現日夜不同的觀賞體驗。

觀旅局指出，夜間燈光秀平日晚間6時至8時、假日晚間6時至9時登場，每半小時演出1次、每次約3分鐘，搭配日本國王唱片EVIL LINE RECORDS製作的《朗萌綺盟》主題曲，呈現光影與音樂交織的沉浸式體驗。

觀旅局進一步表示，安億公園也將設置「朗萌綺盟」限定快閃店，推出活動專屬周邊商品，讓民眾將超萌IP帶著走。此外，活動串聯安平漁人碼頭、安億公園、安平遊憩碼頭及Tabe札哈木樂原4大區域，設置15座結合台南在地景點與特色甜食的拍照板，邀請民眾邊走邊拍、探索台南專屬的IP風景。

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