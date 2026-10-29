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張博雅正名「舊嘉市政府」引發命名之爭 文化局提解決爭議解方

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」，意外引爆命名爭議。圖／嘉市府提供
嘉市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」，意外引爆命名爭議。圖／嘉市府提供

嘉義市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」（原嘉義市公所），意外引爆命名爭議。參與推動歷史建築保存、當初提報登錄的建築師陳世岸今天臉書提3大理由，主張應維持原名「舊嘉義市公所」，並強調文資命名應經公開、透明程序討論，不應因個人主張就直接更名。

文化局長謝育哲表示，歷史建築文化資產名稱若要變更，必須經過文化資產審議委員會討論審查。目前建築管理單位財政稅務局尚未提出更名申請，後續提報，將依程序召開文資審議會審查。在審議程序完成前，該歷史建築的文資名稱仍為「舊嘉義市公所」。

張博雅指出，這棟建築最初作為嘉義市公所使用，1982年嘉市恢復升格省轄市，改制為嘉市政府，市府在此辦公16年。她認為，建築名稱應兼顧完整歷史沿革，不能只強調最初用途，忽略後續承載的市政歷史，名稱涉及不只是文字，更關乎嘉義市城市定位與「市格」。

不過，陳世岸提3項理由，認為建築名稱仍應保留原名。首先，這棟建築1954年落成時就是嘉義市公所廳舍，直到1982年嘉義市升格為省轄市，前後作為市公所使用28年，具明確歷史定位。其次，嘉市府歷年辦公廳舍不只一處，未來市政北棟大樓完工、現有市府搬遷後，歷史上舊市府建築可能不只一棟，若將這棟建築改稱「舊嘉義市政府」，反而可能造成指涉混淆。

第三，建築原始空間格局是依市公所需求規畫，後續才因市府組織擴大及市議會空間需求陸續增建，見證地方自治發展，以及市代會、市議會與行政機關並存的歷史脈絡。陳世岸認為，保留「舊嘉義市公所」之名，更能呈現建築原始設計與歷史演變的特殊價值。

陳世岸指出，文資命名雖沒有特定法令規定必須採用哪一種名稱，但仍應由文化資產審議機制審慎評估，讓命名依據與歷史脈絡清楚呈現。他強調，命名可以討論，但應遵循公開、透明及公眾參與原則，不應因張博雅提出正名主張，就立即更動歷史建築名稱。

文化局說，這棟位於嘉義市東區民生北路1號的建築，1954年落成後由嘉義市公所與市代會共同使用，1982年嘉市升格省轄市後，改作市府辦公廳舍，因應辦公需求增建樓層及擴充空間。1998年市府搬遷中山路，建築閒置，2016年11月10日登錄歷史建築。登錄理由：具歷史文化價值，見證嘉市行政沿革，承載歷史記憶，為地方自治歷史重要紀念性空間；具建築史文化資產價值，為市民共同記憶，見證地方歷史文化。

歷經8年規畫修復，這棟見證嘉市行政沿革及地方自治發展的老建築重新亮起燈光，卻讓原本的文資名稱成為討論焦點。究竟應以最初用途命名，還是凸顯後續市政府辦公歷史，仍有待市府依法定程序審議。

嘉市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」，意外引爆命名爭議。圖／嘉市府提供
嘉市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」，意外引爆命名爭議。圖／嘉市府提供

張博雅 文化局 嘉義

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