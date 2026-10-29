口湖鄉長選戰掀戰火！郭佳佩批對手「抄襲政見」 鄉公所駁：早已有便民機制

雲林縣口湖鄉長候選人郭佳佩今天舉行記者會，針對她最近所提「垃圾車抵達前專人事先通知」政策，以降低鄉民追垃圾車危險，不料，事後執政團隊才宣布要跟進，她質疑公所效率不彰，拾人牙慧，不如換人做。

口湖鄉公所則回應，公所已有垃圾車到站前通知的便民機制，公共政策推動需要長期投入與持續改善，希望外界讓公共議題回歸事實與理性討論。

郭佳佩今天在雲林縣養殖漁業發展協會理事長蔡春常、鄉民代表王紫陽、何明楷及多位公職候選人陪同舉行記者會。郭佳佩指出，她長期觀察發現鄉民經常追垃圾車，險象環生，於是10月15日她正式公布「垃圾車提前通知」的政見，將來實施垃圾車到達5分鐘前，由專人騎機車通知。

她說，雖然垃圾車有排定時間，但仍有不少人因時間落差，有的一路追車，有年長者跑得氣喘吁吁，實在很危險，才推出這項預先通知的便民機制，沒想到竟被現任執政團隊「抄襲」說要跟進。好政策有人願意跟進當然歡迎，但現任者為何執政三年多為何不做，等有人提出才要做，她質疑行政效率不彰，行動力不足，不如換人做做看。

此外，針對台子、金湖、下崙的文蛤殼暫置場，只「暫置」未做去化，讓養殖戶還得費力載運，因此她將來會編列預算並提供太空包分階段派遣車輛協助清運。

公所今天也指出，去年7月起逐步推動垃圾車定時定點清運、GPS衛星定位查詢及APP到站提醒等便民服務，今年9月更深入各村宣導，並教導年長者操作手機，提升服務和便利。至於文蛤殼清理早在2021年縣府在下崙地區設置殼貝暫置場，公所也陸續再增設2處，逐步建立清理機制，這已行之有年並非近期才重視。

公所強調，施政不是一時口號，而是長期的執行與累積，更不應因時間或外界關注程度而有所間斷，任何有助於鄉親生活改善的建議，公所均樂於傾聽，盼外界能讓公共議題回歸事實與理性，

口湖鄉長候選人郭佳佩指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉長候選人郭佳佩（中）指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影