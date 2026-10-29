快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

聽新聞
0:00 / 0:00

口湖鄉長選戰掀戰火！郭佳佩批對手「抄襲政見」 鄉公所駁：早已有便民機制

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉長候選人郭佳佩及幾位鄉代與村長候選人輪番砲轟公所行政效率不彰。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長候選人郭佳佩及幾位鄉代與村長候選人輪番砲轟公所行政效率不彰。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖鄉長候選人郭佳佩今天舉行記者會，針對她最近所提「垃圾車抵達前專人事先通知」政策，以降低鄉民追垃圾車危險，不料，事後執政團隊才宣布要跟進，她質疑公所效率不彰，拾人牙慧，不如換人做。

口湖鄉公所則回應，公所已有垃圾車到站前通知的便民機制，公共政策推動需要長期投入與持續改善，希望外界讓公共議題回歸事實與理性討論。

郭佳佩今天在雲林縣養殖漁業發展協會理事長蔡春常、鄉民代表王紫陽、何明楷及多位公職候選人陪同舉行記者會。郭佳佩指出，她長期觀察發現鄉民經常追垃圾車，險象環生，於是10月15日她正式公布「垃圾車提前通知」的政見，將來實施垃圾車到達5分鐘前，由專人騎機車通知。

她說，雖然垃圾車有排定時間，但仍有不少人因時間落差，有的一路追車，有年長者跑得氣喘吁吁，實在很危險，才推出這項預先通知的便民機制，沒想到竟被現任執政團隊「抄襲」說要跟進。好政策有人願意跟進當然歡迎，但現任者為何執政三年多為何不做，等有人提出才要做，她質疑行政效率不彰，行動力不足，不如換人做做看。

此外，針對台子、金湖、下崙的文蛤殼暫置場，只「暫置」未做去化，讓養殖戶還得費力載運，因此她將來會編列預算並提供太空包分階段派遣車輛協助清運。

公所今天也指出，去年7月起逐步推動垃圾車定時定點清運、GPS衛星定位查詢及APP到站提醒等便民服務，今年9月更深入各村宣導，並教導年長者操作手機，提升服務和便利。至於文蛤殼清理早在2021年縣府在下崙地區設置殼貝暫置場，公所也陸續再增設2處，逐步建立清理機制，這已行之有年並非近期才重視。

公所強調，施政不是一時口號，而是長期的執行與累積，更不應因時間或外界關注程度而有所間斷，任何有助於鄉親生活改善的建議，公所均樂於傾聽，盼外界能讓公共議題回歸事實與理性，

口湖鄉長候選人郭佳佩指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長候選人郭佳佩指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉長候選人郭佳佩（中）指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長候選人郭佳佩（中）指控公所行政效率不彰，她所提垃圾車政見，公所三年不做，等她提出才要做，呼籲換人做做看。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉長候選人郭佳佩及幾位鄉代與村長候選人輪番砲轟公所行政效率不彰。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長候選人郭佳佩及幾位鄉代與村長候選人輪番砲轟公所行政效率不彰。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 抄襲 政見 2026九合一選舉 雲林縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉招待台南選民遊陸 翁語含遭押…嘉義鄉長候選人被搜嗆司法「介選變助選」

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

張博雅為歷史建築正名 「舊嘉義市政府」整建落成重現風華

雲林1700公里路網靠他們守護…路平志工、警員化身千里眼 坑洞即報即修

相關新聞

張博雅正名「舊嘉市政府」引發命名之爭 文化局提解決爭議解方

嘉義市歷史建築「舊嘉義市公所」昨晚舉行整建落成點燈儀式，老建築重現風華，前市長、總統府資政張博雅提正名「舊嘉市政府」（原嘉義市公所），意外引爆命名爭議。參與推動歷史建築保存、當初提報登錄的建築師陳世岸今天臉書提3大理由，主張應維持原名「舊嘉義市公所」，並強調文資命名應經公開、透明程序討論，不應因個人主張就直接更名。

串聯南科與沙崙 台南捷運深綠線及溪北首條捷運橘線辦理進度曝

南科近年快速發展，帶動就業人口及通勤需求，台南市政府積極推動捷運深綠線及橘線，盼串聯沙崙、南科兩大產業發展引擎，打造科技運輸廊帶。其中，深綠線可行性研究修正報告已於今年5月提送交通部續審，8月完成現勘；橘線（佳里、善化段）可行性研究申請案則於8月提報交通部審查，預計11月修正後重新提報，爭取中央加速審議及核定規劃經費。

口湖鄉長選戰掀戰火！郭佳佩批對手「抄襲政見」 鄉公所駁：早已有便民機制

雲林縣口湖鄉長候選人郭佳佩今天舉行記者會，針對她最近所提「垃圾車抵達前專人事先通知」政策，以降低鄉民追垃圾車危險，不料，事後執政團隊才宣布要跟進，她質疑公所效率不彰，拾人牙慧，不如換人做。

小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

來自美國、在彰化住了10年的「彰化女婿」YouTuber小貝米漿Logan Beck，對台灣各地文化與美食早已不陌生，這次卻被雲林接連刷新認知！「噓！要出任務」來到雲林，邀請雲林縣長參選人張嘉郡帶路，展開一場「尋味雲林」之旅，從獲得「500甜」的法式甜點、蒜頭咖啡、永續咖啡莊園，到讓人驚呼的龍蝦米泡芙，一路「Wow!」不斷，讓小貝米漿直呼：「原來雲林還有這麼多我不知道的東西！」 在彰化生活10年的小貝米漿，雲林對他而言並不是陌生的地方。不過，這趟「尋味雲林」由熟悉在地文化的張嘉郡帶路，從咖啡、甜點一路吃到特色美食，也讓小貝重新認識這片熟悉又陌生的土地。正如小貝最後感受到的，「以為已經很熟悉雲林了，但每一站都有意想不到的部分。」 這也呼應張嘉郡提出「Wow雲林」的理念。「Wow」不只是一聲驚嘆，更代表一個超越想像、充滿驚喜的雲林。她希望從「一朵雲」出發，讓「雲」不只是地名，更成為家鄉的品牌。就像雲朵能變化出不同形狀，雲林也擁有超乎想像的多元面貌。從精品咖啡、法式甜點，到結合在地米食材的創意料理， 每一種新發現，都是一次「Wow」的驚喜，也讓更多人看見雲林不只有農業，更有職人、文化、創意與

國1北外環交流道通車就塞 往南科尖峰車流暴增3成 啟動因應

台南國道1號北外環交流道28日下午3時通車，原盼分流永康交流道車潮，但通車首日尖峰時段仍出現車流回堵。台南市交通局觀察，長和路上匝道往南科方向車流，通車首日下午尖峰增加約3成，29日上午尖峰更增加39%；下匝道往市區方向車流也分別增加12%及16%。交通局表示，大台南智慧交通中心已啟動監控，初步觀察車流尚屬穩定，後續將持續檢討號誌及分流措施。

嘉義大林文高市地重劃竣工 解編開發閒置半世紀公設保留地

嘉義縣大林鎮文高市地重劃工程竣工，開發面積4.41公頃，總經費約1億5750萬元，縣長翁章梁今天出席竣工典禮，將閒置近50年土地變更為住宅區、商業區及公共設施用地，新闢道路、廣場及地下滯洪池，可望串聯大林火車站、公園及醫院周邊機能，帶動地方發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。