國1北外環交流道通車就塞 往南科尖峰車流暴增3成 啟動因應

台南國道1號北外環交流道28日下午3時通車，原盼分流永康交流道車潮，但通車首日尖峰時段仍出現車流回堵。台南市交通局觀察，長和路上匝道往南科方向車流，通車首日下午尖峰增加約3成，29日上午尖峰更增加39%；下匝道往市區方向車流也分別增加12%及16%。交通局表示，大台南智慧交通中心已啟動監控，初步觀察車流尚屬穩定，後續將持續檢討號誌及分流措施。

交通局長王銘德表示，北外環道路是串聯台南市區、永康及南科的重要交通廊道，交流道通車後，周邊車流分布將隨之改變。交通局已重新檢討北外環長和路下匝道及周邊主要路口號誌時制，強化上下游路口連鎖與協調控制，減少車輛停等及回堵，提升整體路廊通行效率。

根據交通局觀察，28日下午尖峰時段，長和路上匝道往南科方向車流增加約30%，下匝道往市區方向增加12%；29日上午尖峰時段，上、下匝道車流增幅分別達39%及16%，顯示新交流道啟用後，周邊道路車流已有明顯變化。

為降低通車初期的交通衝擊，交通局已透過號誌時制優化、智慧動態號控、資訊可變標誌（CMS）分流導引及交通疏導等措施，並針對長和路下匝道左轉往永安橋、再右轉銜接河堤道路及永安路等主要動線，預先研擬疏導方案，後續將依實際車流需求調整號誌與導引策略，減少尖峰車流交織及路口壅塞。

交通局指出，長和路下匝道路口已完成智慧動態號誌系統建置，可即時偵測各方向來車，自動調整綠燈秒數，相較固定時制，更能因應不同時段車流變化，提升疏運效率。

交通局表示，通車初期用路人仍需時間熟悉新動線，車流分布也將逐步調整。大台南智慧交通中心將持續透過CCTV監控下匝道及周邊平面道路車流、排隊情形，適時調整號誌；遇有突發壅塞或交通異常，將運用北外環及周邊道路6座資訊可變標誌，發布主要道路及替代道路旅行時間，引導用路人依即時路況選擇國道1號、北外環、台1線及鹽水溪河堤道路等路線分流，必要時也將協請警方到場疏導。